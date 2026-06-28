Σπαρακτικές εικόνες στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί από τη φωτιά (vid)

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Καλλιθέα όταν φωτιά κατέστρεψε διώροφο κτήριο.

Φωτιά μεγάλης έντασης ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και στιγμές πανικού για τους ενοίκους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς.

Το κτήριο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ όλοι οι ένοικοι κατάφεραν τελικά να απομακρυνθούν. Ωστόσο, μια ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε να πάρει μια δραματική απόφαση προκειμένου να γλιτώσει.

Η συγκλονιστική διάσωση

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της ζητώντας βοήθεια, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν και ο καπνός έκανε την παραμονή στο εσωτερικό αδύνατη.

Ένας άνδρας που περνούσε εκείνη τη στιγμή από την περιοχή με το μηχανάκι του αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έσπευσε να βοηθήσει. Όπως περιέγραψε, άφησε αμέσως το όχημά του και μαζί με ακόμη έναν πολίτη στάθηκαν κάτω από το μπαλκόνι.

«Η γιαγιά φώναζε βοήθεια. Της είπα να πηδήξει και την πιάσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά της να διαφύγει και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάγματα στα πόδια.

Κατέρρευσε όταν έμαθε ότι οι γονείς του σώθηκαν

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στο σπίτι. Μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί στους γονείς του, αναζητούσε με αγωνία πληροφορίες από πυροσβέστες, αστυνομικούς και κατοίκους της περιοχής.

Όταν ενημερώθηκε ότι και οι δύο είχαν απεγκλωβιστεί ζωντανοί, δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση και ξέσπασε σε λυγμούς, βρίσκοντας παρηγοριά στις αγκαλιές των γειτόνων που παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Δύο πολίτες και δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης δύο άτομα που υπέστησαν εισπνευστικά εγκαύματα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Παράλληλα, δύο πυροσβέστες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο ένας υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωσή της διερευνώνται.

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