Οδηγός μερικής απασχόλησης της Uber αποκαλύπτει το ακριβές ποσό έχει βγάλει μέσα σε 9 εβδομάδες

Οδηγός της Uber που εργάζεται με μερική απασχόληση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ακριβή του κέρδη, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με το αν τελικά αξίζει τον κόπο.

Ο οδηγός ταξί, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα @danhinvesting στο X, δήλωσε ότι εργάζεται περίπου 20 ώρες την εβδομάδα ως οδηγός της Uber επιπλέον της κύριας εργασίας του, και ότι το κάνει αυτό για λίγο περισσότερο από δύο μήνες.

«Είμαι οδηγός της Uber για 9 εβδομάδες παράλληλα με την κύρια δουλειά μου και αυτά είναι όσα κέρδισα», έγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με ένα διάγραμμα που έδειχνε πόσα κέρδιζε.

Τα ακριβή νούμερα του οδηγού

«Η σημερινή μου ανάρτηση για τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας δέχθηκε πολλά σχόλια που με ρωτούσαν γιατί το κάνω, λέγοντας ότι δεν αξίζει τον κόπο. Θέλω να δείξω πλήρη διαφάνεια σχετικά με τα έσοδά μου ως οδηγός της εταιρείας. Τα γενικά μου έξοδα είναι περίπου 118-142 ευρώ την εβδομάδα», ανέφερε αρχικά.

«Η κύρια δουλειά μου είναι επίσης ως αυτοαπασχολούμενος. Μερικές φορές είναι πλήρους απασχόλησης, μερικές φορές όχι. Χρησιμοποιώ την Uber για να συμπληρώνω τον μισθό μου όταν η άλλη δουλειά είναι πεσμένη. Για να κρατάω ένα σταθερό εισόδημα», εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δεδομένα που μοιράστηκε κάλυπταν τα κέρδη του μεταξύ 20 Απριλίου και 22 Ιουνίου σε εβδομαδιαίες δόσεις, δηλαδή για μια περίοδο περίπου εννέα εβδομάδων με περίπου 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου τόσο κακά όσο λένε οι άνθρωποι».

Για ολόκληρη αυτή την περίοδο, τα στοιχεία έδειξαν ότι είχε κερδίσει συνολικά 4.280,43 ευρώ μέσα σε αυτές τις εννέα εβδομάδες, δηλαδή κατά μέσο όρο λίγο πάνω από 472 ευρώ την εβδομάδα, αν και αυτό διέφερε πολύ από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αφαιρώντας τα έξοδα λειτουργίας του αυτοκινήτου του, τα οποία κατέγραψε ως 118-142 ευρώ την εβδομάδα, το ποσό αυτό διαμορφώνεται γύρω στα 330-354 ευρώ την εβδομάδα.