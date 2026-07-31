Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βοιωτία: Έφτασε μέχρι τη θάλασσα - Ο αέρας παρασέρνει μέχρι και χημικές τουαλέτες (vid)

Την ώρα που το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, οι ισχυρές ριπές του ανέμου δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η καταστροφική πυρκαγιά στη Βοιωτία, με τις φλόγες να κινούνται ανεξέλεγκτα προς την παραλιακή ζώνη και να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή επικρατεί πανικός λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εκκένωσης για το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι.

Έφτασε στη θάλασσα η φωτιά: Παρασέρνει μέχρι και χημικές τουαλέτες ο αέρας

Το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου κινήθηκε απειλητικά φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Για την προστασία των κατοίκων και των παραθεριστών, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού διά θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, από όπου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 254 άτομα.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση για το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι, με τους κατοίκους να οδηγούνται προς τη Μάνδρα μέσω Βιλίων. Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν αφάνταστα το έργο των δυνάμεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή είναι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, όπου χημικές-φορητές τουαλέτες παρασύρθηκαν από τις ριπές του αέρα. Με αυτές τις συνθήκες η κατάσβεση της φωτιάς ολοένα και δυσκολεύει.

Μάχη με τις φλόγες σε Ξηρονομή και Καλαμάκι

Ανάμεσα στα δεκάδες μέτωπα που αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική ανά την επικράτεια, η κατάσταση στη Βοιωτία παραμένει από τις πλέον ανησυχητικές, με τα μέτωπα στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι να προκαλούν έντονο πονοκέφαλο στις δυνάμεις κατάσβεσης.

Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς, έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την εκκένωση των περιοχών Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλυκή και Ξηρονομή.

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