Η φάση των «32» του Μουντιάλ ξεκινάει και το Gazzetta σας παρουσιάζει τον... δρόμο των ομάδων μέχρι τον τελικό.

Η φάση των ομίλων του φετινού Μουντιάλ ήδη ανήκει στο παρελθόν, καθώς απόψε (28/6, 22:00) έχουμε το πρώτο παιχνίδι για τους «32», με τη Νότιο Αφρική να αντιμετωπίζει τον Καναδά.

Είναι το σημείο που συνηθίζουμε να λέμε πως «τώρα αρχίζει πραγματικά η διοργάνωση», αφού τα παιχνίδια είναι μια και έξω και το ενδιαφέρον... εκτοξεύεται. Φυσικά, πριν καν γίνει η σέντρα αυτών των αγώνων, οι αναλύσεις για τα πιθανά μονοπάτια των φαβορί δίνουν και παίρνουν.

Έτσι και το Gazzetta σας παρουσιάζει τον πιθανό... δρόμο των χωρών (φαβορί) μέχρι το μεγάλο παιχνίδι της 19ης Ιουλίου.

Κοιτάζοντας την αριστερά πλευρά του bracket, βλέπουμε πως το συναπάντημα Γερμανίας και Γαλλίας στους «16» είναι αρκετά πιθανό, αν φυσικά περάσουν από Παραγουάη και Σουηδία αντίστοιχα. Ακόμη ένα πιθανό ευρωπαϊκό ντέρμπι θα είναι εκείνο ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία.

Από εκεί και πέρα δεν συναντάμε κάποιο «μεγάλο» ματς έως τα προημιτελικά, όπου μπορεί να δούμε ένα...ωραιότατο Βραζιλία - Αγγλία.

Κοιτάζοντας πιο αναλυτικά, κανείς μπορεί να πει πως η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή έχει στα χαρτιά τον πιο εύκολο δρόμο. Αν περάσει την έκπληξη ονόματι Πράσινο Ακρωτήρι, θα βρει μπροστά της Αυστραλία ή Αίγυπτο, ενώ στους «8» θα παίξει με μια εκ των Ελβετία, Αλγερία, Κολομβία ή Γκάνα. Θα πρέπει να φτάσουμε στην τετράδα για να αντιμετωπίσει δυνατό αντίπαλο, Βραζιλία ή Αγγλία δηλαδή, αν φυσικά φτάσουν εκεί.

Αντιθέτως, τον πιο δύσκολο δρόμο δείχνει να έχει η Πορτογαλία. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο κοντράρεται με την Κροατία στους «32», ενώ στους «16» όπως είπαμε πιθανότατα θα βρει τους Ισπανούς. Ο δρόμος για τα προημιτελικά φέρνει μια από τις ΗΠΑ, Βοσνία, Βέλγιο ή Σενεγάλη, ενώ στα ημιτελικά μπορεί να παίξει είτε με Γαλλία, είτε Γερμανία, είτε Ολλανδία ή Μαρόκο.