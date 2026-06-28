Παπαπέτρου για Ομπράντοβιτς στο Gazzetta: «Είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για τον Παναθηναϊκό»

Στο πλαίσιο του Stoiximan AegeanBall Festival ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στην κάμερα του Gazzetta την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, η καρδιά του ελληνικού 3X3 χτύπησε ξανά στη Σύρο, καθώς το Stoiximan AegeanBall Festival πραγματοποίησε την 8η διοργάνωσή του, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά την εμβληματική Πλατεία Μιαούλη σε ένα υπαίθριο γήπεδο γεμάτο δράση, θέαμα και μπασκετική ενέργεια.

Ο άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με τη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Πρίντεζη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ συνεχίζει να επενδύει στο νησί όπου μεγάλωσε, φέρνοντας κοντά σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματος και χιλιάδες φίλους του μπάσκετ, που κάθε χρόνο δίνουν το «παρών» σε μία από τις σημαντικότερες μπασκετικές γιορτές της χώρας.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς του καλεσμένους ήταν και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο καλός του φίλος και κουμπάρος, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για την εμπειρία του στο τουρνουά, αλλά και σχολίασε την επικαιρότητα γύρω από την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά

Για την εμπειρία του τουρνουά στη Σύρο: «Επέστρεψα στο μπάσκετ μόνο λόγω του κουμπάρου μου! Είναι όλα πολύ όμορφα, περνάω πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πολύ με τον κόσμο. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για ακόμα μία χρονιά και για όλο αυτό που έχει φτιαξει ο Γιώργος».

Για το πώς αυτές οι διοργανώσεις βοηθούν το ελληνικό μπάσκετ: «Ό,τι κάνουμε είναι για το ελληνικό μπάσκετ. Η διοργάνωση έχει γίνει πλέον θεσμός. Είναι κάτι πάρα πολύ ομόρφο. Είναι πολύ ωραία events γιατί αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τον αθλητισμό. Είδαμε τώρα και το τρίποντο του Διαμαντίδη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Είναι μία φοβερή κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Είναι ένας άνθρωπος που προσωπικά τον εκτιμάω πάρα πολύ όχι μόνο ως προπονητή, αλλά και σαν άνθρωπο. Είναι μία κίνηση που θα βοηθήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ».

Για την ενδεχόμενη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη: «Μίλαμε για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Είναι ένας άνθρωπος, ζωντανός θρύλος».