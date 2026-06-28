Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό και οι ημερομηνίες

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό και οι ημερομηνίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις διασταυρώσεις των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και πότε διεξάγεται ο κάθε γύρος.

Η... μαραθώνια φάση των ομίλων, πρώτη με 48 ομάδες, ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει το καλό στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Οι 32 ομάδες των νοκ άουτ έγιναν γνωστές και φυσικά είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε όλες τις διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι.

Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Εικόνα

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ

Φάση των «32»

 

28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου (ξημερώματα)

Φάση των «16»

4 Ιουλίου - 7 Ιουλίου

Προημιτελική φάση

9 Ιουλίου - 12 Ιουλίου

Ημιτελική φάση

14 Ιουλίου - 15 Ιουλίου

Μικρός τελικός

19 Ιουλίου (ξημερώματα)

Τελικός

19 Ιουλίου

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα