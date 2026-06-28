Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό και οι ημερομηνίες
Η... μαραθώνια φάση των ομίλων, πρώτη με 48 ομάδες, ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει το καλό στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Οι 32 ομάδες των νοκ άουτ έγιναν γνωστές και φυσικά είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε όλες τις διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι.
Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
THE FIFA WORLD CUP 2026 ROUND OF 32 IS SET 🔒 pic.twitter.com/HP8660wTEa— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 28, 2026
Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ
Φάση των «32»
28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου (ξημερώματα)
Φάση των «16»
4 Ιουλίου - 7 Ιουλίου
Προημιτελική φάση
9 Ιουλίου - 12 Ιουλίου
Ημιτελική φάση
14 Ιουλίου - 15 Ιουλίου
Μικρός τελικός
19 Ιουλίου (ξημερώματα)
Τελικός
19 Ιουλίου
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