Δείτε τις διασταυρώσεις των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και πότε διεξάγεται ο κάθε γύρος.

Η... μαραθώνια φάση των ομίλων, πρώτη με 48 ομάδες, ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει το καλό στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Οι 32 ομάδες των νοκ άουτ έγιναν γνωστές και φυσικά είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε όλες τις διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι.

Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

THE FIFA WORLD CUP 2026 ROUND OF 32 IS SET 🔒 pic.twitter.com/HP8660wTEa June 28, 2026

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ

Φάση των «32»

28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου (ξημερώματα)

Φάση των «16»

4 Ιουλίου - 7 Ιουλίου

Προημιτελική φάση

9 Ιουλίου - 12 Ιουλίου

Ημιτελική φάση

14 Ιουλίου - 15 Ιουλίου

Μικρός τελικός

19 Ιουλίου (ξημερώματα)

Τελικός

19 Ιουλίου