Βενεζουέλα: 11χρονος βγήκε ζωντανός από τα ερείπια μετά από τρεις ημέρες – Συγκλονιστικές εικόνες

«Φως» μες στο δράμα στη Βενεζουέλα, καθώς 11χρονο αγόρι διασώθηκε ζωντανό ύστερα από τρεις ημέρες στα ερείπια. Ξεπερνούν τους 1.400 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς.

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα, μια διάσωση έδωσε ελπίδα στους κατοίκους της χώρας. Ένα αγόρι 11 ετών απεγκλωβίστηκε ζωντανό από τα ερείπια στην περιοχή Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έπειτα από σχεδόν τρεις ημέρες εγκλωβισμού.

Την είδηση γνωστοποίησε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο από τη συγκινητική επιχείρηση διάσωσης.

«Πριν από λίγα λεπτά διασώθηκε ένα αγόρι 11 ετών στην Καραμπαγέδα. Αυτή τη στιγμή, κάθε ζωή που σώζεται αποτελεί πηγή ελπίδας για ολόκληρη τη Βενεζουέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είχε προηγηθεί η διάσωση νεογέννητου

Η επιχείρηση διάσωσης του 11χρονου έρχεται μία ημέρα μετά τον απεγκλωβισμό ενός νεογέννητου μόλις 18 ημερών, το οποίο παρέμεινε κάτω από τα συντρίμμια για περίπου 32 ώρες.

Βίντεο από τη Λα Γουάιρα καταγράφει διασώστες να μεταφέρουν προσεκτικά το βρέφος μέσα από τα χαλάσματα, υπό το χειροκρότημα όσων παρακολουθούσαν την επιχείρηση. Λίγη ώρα αργότερα, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ζωντανή και τη μητέρα του.

Βαρύς ο απολογισμός της καταστροφής

Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.430, ενώ περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη περισσότερων από 55.000 αγνοουμένων, γεγονός που δημιουργεί φόβους για περαιτέρω αύξηση των θυμάτων.

Αγωνία κάτω από τα χαλάσματα

Στη Λα Γουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, συγγενείς αγνοουμένων παραμένουν δίπλα στα ερείπια περιμένοντας ένα σημάδι ζωής.

Η Μπάρμπαρα Παλάσιος εξακολουθεί να ελπίζει πως ο 36χρονος σύζυγός της, Τζόναθαν Σουάρες, βρίσκεται ακόμη ζωντανός κάτω από τα συντρίμμια ξενοδοχείου που κατέρρευσε. Παρότι έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες, αρνείται να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

«Πιστεύω ότι είναι ζωντανός», λέει με δάκρυα στα μάτια, ενώ παρακολουθεί τους διασώστες να εργάζονται αδιάκοπα.

Κάτοικοι και εθελοντές δίνουν μάχη με γυμνά χέρια

Σε αρκετές περιοχές, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η βοήθεια άργησε να φτάσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν μόνοι τους τις προσπάθειες απεγκλωβισμού χρησιμοποιώντας ακόμη και τα γυμνά τους χέρια.

«Τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Έχουμε ήδη βγάλει τέσσερις ζωντανούς και τρεις νεκρούς», περιγράφει ο 54χρονος καταστηματάρχης Λουίς Φλόρες, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των ερειπίων.

Την ίδια ώρα, εθελοντές και κάτοικοι επισημαίνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε ώρα που περνά μειώνει τις πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ