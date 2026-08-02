Περίπλοκη ανακάλυψη στο Λάος: Βρήκαν οστά 37 ανθρώπων σε ένα πιθάρι

Αρχαιολόγοι στο Λάος ανακάλυψαν τα οστά 37 ανθρώπων μέσα σε ένα γιγαντιαίο πέτρινο πιθάρι, φωτίζοντας τα μυστήρια τελετουργικά ταφής μιας αρχαίας κοινωνίας.

Οι αρχαιολόγοι έχουν συνηθίσει στις εκπλήξεις, αλλά η ανακάλυψη ενός γιγαντιαίου πέτρινου πιθαριού στο οροπέδιο Σιένγκ Χουάνγκ του βόρειου Λάος κατάφερε να τους αφήσει με την απορία.

Η περιοχή είναι γνωστή ως «Πεδίο των Πιθαριών», ένα μνημείο ηλικίας άνω των 1.000 ετών, το οποίο αποτελούσε μυστήριο για σχεδόν έναν αιώνα. Αν και στο παρελθόν είχαν βρεθεί πιθάρια που περιείχαν στάχτη και καμένα οστά, η πρόσφατη ανασκαφή αποκάλυψε κάτι πρωτοφανές.

Η ανακάλυψη του «Jar 1»

Το συγκεκριμένο μεγαλολιθικό πιθάρι, ύψους 1,2 μέτρων και πλάτους 2,1 μέτρων, δεν περιείχε καμένα υπολείμματα, αλλά τα οστά 37 ανθρώπων που έζησαν πριν από περίπου 1.000 χρόνια.

«Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ήταν η πρώτη φορά που βρήκαμε μη καμένα οστά μέσα σε πιθάρι», δήλωσε ο Nicholas Skopal, επικεφαλής της μελέτης. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι το πιθάρι, γνωστό ως «Jar 1», χρησιμοποιήθηκε μεταξύ 890 μ.Χ. και 1160 μ.Χ., υποδηλώνοντας τη χρήση του από πολλές γενιές.

Η ανασκαφή, που διήρκεσε από το 2022 έως το 2024, έφερε επίσης στο φως αντικείμενα όπως ένα σιδερένιο μαχαίρι, μια χάλκινη καμπάνα, πέτρινες πλάκες, γυάλινες χάντρες και θραύσματα πήλινων αγγείων, τα οποία πιθανότατα τοποθετήθηκαν ως προσφορές στους νεκρούς.

Η θεωρία για το περίπλοκο τελετουργικό ταφής

Ο Skopal εκτιμά ότι το γιγαντιαίο αγγείο λειτουργούσε ως οστεοφυλάκιο. Σύμφωνα με τη θεωρία του, οι νεκροί τοποθετούνταν αρχικά σε ατομικά πιθάρια μέχρι να αποσυντεθούν. Στη συνέχεια, τα οστά συλλέγονταν και μεταφέρονταν στο μεγαλύτερο πιθάρι ως τελικός τόπος ανάπαυσης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι βρέθηκαν περισσότερα δόντια παρά κρανία υποδηλώνει πόσο σύνθετη ήταν η διαδικασία. Παράλληλα, η Kelly Brandão από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμα βέβαιο αν ο αρχικός σκοπός της κατασκευής των πιθαριών ήταν αποκλειστικά ταφικός.

Οι ερευνητές συνεχίζουν τις εργασίες τους για να ταυτοποιήσουν την ταυτότητα των ανθρώπων αυτών, αν και το τροπικό κλίμα καθιστά την εξαγωγή DNA εξαιρετικά δύσκολη.

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