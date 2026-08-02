Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ επιβάλλει κοστούμι στους φοιτητές: Ο λόγος πίσω από την απόφαση

Αμερικανικό πανεπιστήμιο επιβάλλει στους φοιτητές του να φορούν καθημερινά κοστούμι, στοχεύοντας στην καλύτερη προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.

Ενώ στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου οι φοιτητές απολαμβάνουν την απόλυτη ελευθερία στην ενδυμασία τους, ένα ίδρυμα στις ΗΠΑ αποφάσισε να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, θεσπίζοντας έναν αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Το Πανεπιστήμιο Tuskegee στην Αλαμπάμα ανακοίνωσε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο απαιτεί από τους φοιτητές να φορούν επαγγελματικό κοστούμι σε καθημερινή βάση. Παρά τον παράξενο χαρακτήρα της απόφασης, η διοίκηση υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας απόλυτα λογικός και ουσιαστικός λόγος.

Ο λόγος πίσω από τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα

Σε σχετική ανακοίνωση, το ακαδημαϊκό ίδρυμα εξήγησε ότι στόχος είναι κάθε φοιτητής να είναι πλήρως έτοιμος για την αγορά εργασίας πριν από την αποφοίτησή του. Οι υπεύθυνοι αναγνωρίζουν ότι η εξοικείωση με την επαγγελματική ενδυμασία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ενώ παράλληλα η αγορά τέτοιων ρούχων μπορεί να αποτελεί οικονομικό εμπόδιο για πολλούς νέους.

«Ένας από τους βασικούς πυλώνες της νέας εποχής του Tuskegee είναι η προετοιμασία των φοιτητών μας για την καριέρα τους. Ακαδημαϊκά τους προετοιμάζουμε να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, και θέλουμε να νιώθουν αυτοπεποίθηση και με την εμφάνισή τους», δήλωσε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Dr. Mark A. Brown.

Για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας, δημιουργήθηκε η δράση «Golden Tigers Community Closet», προσφέροντας στους φοιτητές πρόσβαση σε επαγγελματικά και ημι-επίσημα ρούχα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, από το πρώτο κιόλας έτος, οι φοιτητές υποχρεούνται να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία πρακτική άσκηση και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις δικτύωσης, αποκτώντας πολύτιμη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

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