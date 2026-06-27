Ετοιμάζεστε για ταξίδι σε αυτές τις 21 χώρες: Μπορεί ένα απλό ρούχο να σας οδηγήσει σε πρόστιμο ή φυλακή

Πριν φτιάξετε βαλίτσες για τις διακοπές σας , δείτε ποιο καθημερινό ρούχο απαγορεύεται σε 21 χώρες και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πρόστιμα ή φυλάκιση.

Όταν ετοιμάζετε τη βαλίτσα σας για τις καλοκαιρινές διακοπές τελευταία στιγμή, πιθανότατα δεν σκέφτεστε ιδιαίτερα τα ρούχα που παίρνετε μαζί σας.

Ωστόσο, ο ταξιδιωτικός ειδικός και διευθύνων σύμβουλος της Stasher, Τζέικομπ Γουέντερμπερν-Ντέι, προειδοποιεί ότι, όπως ελέγχουμε την ισχύ του διαβατηρίου, τα όρια αποσκευών και τις απαιτήσεις για βίζα, έτσι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και για τους κανόνες σχετικά με την ένδυση στη χώρα που πρόκειται να επισκεφθούμε.

Γιατί τα ρούχα παραλλαγής μπορεί να σας βάλουν σε μπελάδες

Μιλώντας στο UNILAD, ο ειδικός εξήγησε ότι τα ρούχα με σχέδιο παραλλαγής (camouflage) είναι μια κατηγορία ένδυσης που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. «Μπορεί σε πολλές χώρες να αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή ένδυσης, όμως σε ορισμένους προορισμούς θεωρείται στρατιωτική ή υπηρεσιακή ενδυμασία», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, σε αρκετούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα σε χώρες της Καραϊβικής, απαγορεύεται στους πολίτες να φορούν ρούχα παραλλαγής.

Δεν απαγορεύονται μόνο τα παντελόνια και τα μπουφάν

Ο Γουέντερμπερν-Ντέι συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να αφήνουν εντελώς εκτός βαλίτσας τα ρούχα παραλλαγής.

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο μπουφάν ή παντελόνια, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει καπέλα, σακίδια, μαγιό, παιδικά ρούχα, ακόμη και σχέδια μόδας σε διαφορετικά χρώματα που εξακολουθούν να θυμίζουν στρατιωτική παραλλαγή.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Ο ειδικός συνιστά στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τις επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες της χώρας που πρόκειται να επισκεφθούν και να διαβάζουν προσεκτικά την ενότητα που αφορά τους τοπικούς νόμους και τα έθιμα. «Εκεί συνήθως βρίσκονται οι λιγότερο γνωστοί κανόνες σχετικά με την ένδυση, τα φάρμακα, τα αντικείμενα που απαγορεύονται και τη δημόσια συμπεριφορά», σημείωσε.

Ιδιαίτερη προσοχή, όπως είπε, χρειάζεται στα ταξίδια με κρουαζιερόπλοιο ή όταν το ταξίδι περιλαμβάνει περισσότερες από μία χώρες, καθώς ένα ρούχο που επιτρέπεται σε έναν προορισμό μπορεί να απαγορεύεται στον επόμενο. Εάν κάποιος διαπιστώσει ότι έχει μαζί του ρούχα παραλλαγής για χώρα όπου αυτά απαγορεύονται, δεν θα πρέπει να τα φορέσει στο αεροδρόμιο ούτε κατά την αποβίβαση. Αντίθετα, καλό είναι να τα διατηρήσει στις αποσκευές του και να ζητήσει οδηγίες από την αεροπορική εταιρεία, την εταιρεία κρουαζιέρας ή το κατάλυμά του.

Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ και ακόμη και φυλάκιση

Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό ειδικό, η τήρηση των τοπικών κανόνων μπορεί να γλιτώσει τους ταξιδιώτες από κατάσχεση αντικειμένων, πρόστιμα ή προβλήματα με τις τοπικές αρχές. Σε ορισμένες χώρες οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Στο Ομάν, όσοι φορούν στρατιωτικού τύπου ρούχα μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο που φτάνει τα 5.000 δολάρια.

Στη Γκάνα, η χρήση παραλλαγής από πολίτες θεωρείται προσβολή τόσο προς τις παραδοσιακές αξίες όσο και προς το κράτος, ενώ οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 12 μήνες. Παράλληλα, αρκετές χώρες της Καραϊβικής, όπως η Τζαμάικα και η Ντομίνικα, απαγορεύουν τη χρήση ρούχων παραλλαγής από οποιονδήποτε δεν ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι 21 χώρες όπου απαγορεύονται τα ρούχα παραλλαγής

Σύμφωνα με το World Population Review, οι πολίτες δεν επιτρέπεται να φορούν ρούχα παραλλαγής στις εξής χώρες:

Νιγηρία

Φιλιππίνες (μόνο όταν πρόκειται για στρατιωτικές ή αστυνομικές στολές)

Ουγκάντα

Γκάνα

Σαουδική Αραβία

Μαδαγασκάρη

Ζάμπια

Ζιμπάμπουε

Αζερμπαϊτζάν (μόνο στρατιωτικές στολές)

Ομάν

Τζαμάικα

Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Γουιάνα

Μπαχάμες

Μπαρμπέιντος

Αγία Λουκία

Γρενάδα

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Ντομίνικα

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις.

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