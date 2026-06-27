Το πιο απομονωμένο Airbnb του κόσμου: Μια πλωτή «παγίδα» στη μέση του ωκεανού (vid)

Ισπανός influencer κατέγραψε την εμπειρία του στο Tiki Suite, ένα υπερπολυτελές πλωτό κατάλυμα στον Ατλαντικό που προσφέρει απόλυτη απομόνωση αλλά κρύβει κινδύνους.

Αν στις διακοπές σας αναζητάτε την απόλυτη απομόνωση, τότε ένα συγκεκριμένο πλωτό κατάλυμα στον Ατλαντικό Ωκεανό είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση της θάλασσας, ανάμεσα στη Φλόριντα και την Κούβα και ο μοναδικός τρόπος για να το προσεγγίσει κανείς είναι με σκάφος.

Ο 23χρονος Ισπανός travel influencer, Ρούμπεν Ολγκάδο, αποφάσισε να ζήσει την εμπειρία στο περίφημο Tiki Suite, κάνοντας ένα εξαντλητικό ταξίδι δέκα ωρών αεροπορικώς από τη Βαρκελώνη στο Μαϊάμι και στη συνέχεια οδηγώντας άλλες πέντε ώρες μέχρι το Κι Ουέστ της Φλόριντα, προτού επιβιβαστεί στο σκάφος για τον τελικό προορισμό.

Η γραφειοκρατική «παγίδα» που κρύβει το πλωτό κατάλυμα

Η διαμονή σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο, που απέχει περίπου μία ώρα από τη στεριά, κρύβει μια σημαντική ιδιαιτερότητα που πολλοί μπορεί να αγνοούν. Όπως αποκάλυψε ο Ολγκάδο, για να μπορέσει κανείς να μείνει εκεί, χρειάζεται απαραίτητα άδεια χειριστή σκάφους, καθώς το κατάλυμα θεωρείται επίσημα «πλωτό σκάφος» από τις αρχές.

Παράλληλα, η εμπειρία είναι κάθε άλλο παρά οικονομική. Η απομόνωση στον ωκεανό κοστίζει ακριβά, αφού μια διαμονή πέντε διανυκτερεύσεων στην πλατφόρμα αγγίζει τα 3.458 δολάρια.

Η ζωή στη μέση του ωκεανού

Η διαβίωση στη μέση του πουθενά συνοδεύεται και από πραγματικούς κινδύνους. Ο ιδιοκτήτης εφοδιάζει τους επισκέπτες με μια αυστηρή λίστα προμηθειών που πρέπει να αγοράσουν από πριν, ενώ τους προειδοποιεί ανοιχτά για την έντονη παρουσία καρχαριών και σαλαχιών, καθώς η περιοχή του Κι Ουέστ φημίζεται για τους μεγάλους πληθυσμούς τους.

Ο Ισπανός influencer βίωσε μάλιστα και μια τροπική καταιγίδα κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Η κακοκαιρία τον έκανε να αναρωτηθεί στιγμιαία αν ήταν όντως καλή ιδέα να βρίσκεται ολομόναχος στο έλεος του καιρού, αν και τελικά το φαινόμενο πέρασε χωρίς προβλήματα.

Παρά τις προκλήσεις, το Tiki Suite φιγουράρει δίκαια στο κορυφαίο 10% των καταλυμάτων της Airbnb. Προσφέρει μια μοναδική glamping εμπειρία εκτός δικτύου, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν βλέποντας δελφίνια και κοπάδια τροπικών ψαριών να περνούν ακριβώς δίπλα από το κατάστρωμα.

Όσο για τις ανέσεις, το πλωτό αυτό καταφύγιο δεν στερείται σύγχρονης πολυτέλειας, καθώς διαθέτει πλήρη κλιματισμό, ένα χειροποίητο δρύινο κρεβάτι, ακόμη και μια κρυφή τηλεόραση.

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