Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η νυχτερίδα ήταν φορέας της λύσσας, με τις υγειονομικές Αρχές να καλούν όσους ήρθαν σε επαφή μαζί της, να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια

Μία οικογενειακή έξοδος για φαγητό στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μετετράπη σε εφιάλτη όταν μία νυχτερίδα προσγειώθηκε ξαφνικά στο τραπέζι τους. Λίγο αργότερα, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το ζώο ήταν φορέας της λύσσας, θέτοντας σε συναγερμό τις υγειονομικές Αρχές του Σαν Ντιέγκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο εστιατόριο Yellow Deli, στην πόλη Vista, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, άλλος πελάτης αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πετσέτα για να περισυλλέξει τη νυχτερίδα και να την παραδώσει στην Humane Society του Oceanside. Το ζώο εξετάστηκε στο εργαστήριο δημόσιας υγείας της κομητείας, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικό στη λύσσα.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr