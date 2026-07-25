Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου
Μία οικογενειακή έξοδος για φαγητό στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μετετράπη σε εφιάλτη όταν μία νυχτερίδα προσγειώθηκε ξαφνικά στο τραπέζι τους. Λίγο αργότερα, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το ζώο ήταν φορέας της λύσσας, θέτοντας σε συναγερμό τις υγειονομικές Αρχές του Σαν Ντιέγκο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο εστιατόριο Yellow Deli, στην πόλη Vista, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, άλλος πελάτης αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πετσέτα για να περισυλλέξει τη νυχτερίδα και να την παραδώσει στην Humane Society του Oceanside. Το ζώο εξετάστηκε στο εργαστήριο δημόσιας υγείας της κομητείας, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικό στη λύσσα.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Το στάδιο που άλλαξε την αρχιτεκτονική: Πώς η Κίνα «κρέμασε» μια οροφή 42.000 τόνων χωρίς ούτε μία κολόνα
- Έριξαν 42 εκατ. κυβικά μέτρα υλικών και «μπλόκαραν» τη Βόρεια Θάλασσα: Το έργο που άλλαξε την Ολλανδία
- «Αδύνατον να τη σβήσουμε» και «πυρκαγιά XXL»: Απαρηγόρητοι οι πυροσβέστες σε Γαλλία-Ισπανία