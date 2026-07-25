Έριξαν 42 εκατ. κυβικά μέτρα υλικών και «μπλόκαραν» τη Βόρεια Θάλασσα: Το έργο που άλλαξε την Ολλανδία

Με ένα φράγμα 32 χιλιομέτρων και 42 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υλικών, η Ολλανδία έκλεισε έναν θαλάσσιο κόλπο, δημιούργησε λίμνη γλυκού νερού και άλλαξε για πάντα τον χάρτη της χώρας.

Η Ολλανδία είναι μια χώρα που έμαθε να ζει με το νερό. Μεγάλο μέρος της βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και επί αιώνες οι πλημμύρες αποτελούσαν μια διαρκή απειλή για πόλεις, καλλιέργειες και ανθρώπινες ζωές. Όμως στις αρχές του 20ού αιώνα οι Ολλανδοί αποφάσισαν να μην αμύνονται απλώς απέναντι στη φύση. Επέλεξαν να αλλάξουν τη γεωγραφία της χώρας τους.

Το αποτέλεσμα ήταν το Afsluitdijk, ένα από τα πιο εντυπωσιακά υδραυλικά έργα που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Ευρώπη. Ένα φράγμα μήκους 32 χιλιομέτρων που έκλεισε οριστικά έναν θαλάσσιο κόλπο της Βόρειας Θάλασσας, μετέτρεψε το αλμυρό νερό σε λίμνη γλυκού νερού και δημιούργησε ταυτόχρονα έναν δρόμο που συνδέει δύο μεγάλες περιοχές της χώρας.

Ένα έργο που άλλαξε τον χάρτη της Ολλανδίας

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1927 και ολοκληρώθηκε το 1932. Μέχρι τότε η περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως IJsselmeer αποτελούσε τον Zuiderzee, έναν τεράστιο αλμυρό κόλπο που επικοινωνούσε άμεσα με τη Βόρεια Θάλασσα.

Οι συνεχείς καταιγίδες και οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές για δεκαετίες, με αποκορύφωμα τη φονική πλημμύρα του 1916. Η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε τότε να υλοποιήσει ένα σχέδιο που μέχρι εκείνη τη στιγμή έμοιαζε αδύνατο: να κλείσει την είσοδο της θάλασσας.

Για την κατασκευή του γιγαντιαίου αναχώματος χρησιμοποιήθηκαν περίπου 27 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου και ακόμη 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα παγετωνικού πηλού (keileem), ενός ιδιαίτερα ανθεκτικού υλικού που περιέχει άργιλο, χαλίκια και πέτρες. Ο συνδυασμός αυτών των υλικών δημιούργησε έναν πυρήνα ικανό να αντέξει τη διαρκή πίεση του νερού.

Στις 28 Μαΐου 1932 έκλεισε και το τελευταίο άνοιγμα του φράγματος. Από εκείνη τη στιγμή ο Zuiderzee αποκόπηκε από τη Βόρεια Θάλασσα και άρχισε σταδιακά να μετατρέπεται στη λίμνη γλυκού νερού IJsselmeer.

Περισσότερο από ένα φράγμα

Το Afsluitdijk δεν σχεδιάστηκε μόνο ως αντιπλημμυρικό έργο. Πάνω στο ανάχωμα δημιουργήθηκε ένας σύγχρονος οδικός άξονας που ενώνει τη Βόρεια Ολλανδία με τη Φρισλανδία, μειώνοντας σημαντικά τις αποστάσεις μεταξύ των δύο περιοχών.

Παράλληλα, ειδικά θυροφράγματα και υδραυλικές εγκαταστάσεις ελέγχουν μέχρι σήμερα τη στάθμη του νερού. Το IJsselmeer τροφοδοτείται από ποτάμια και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, η περίσσεια νερού διοχετεύεται ελεγχόμενα προς τη Θάλασσα Wadden.

Το έργο είχε ακόμη μία τεράστια συνέπεια: επέτρεψε στην Ολλανδία να δημιουργήσει νέες εκτάσεις γης. Μέσω των περίφημων polders ανακτήθηκαν περίπου 165.000 εκτάρια νέου εδάφους, πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν πόλεις, καλλιέργειες, οδικά δίκτυα και προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

Ένα έργο που συνεχίζει να εξελίσσεται

Σχεδόν έναν αιώνα μετά την ολοκλήρωσή του, το Afsluitdijk εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική ασπίδα της Ολλανδίας απέναντι στη θάλασσα. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της στάθμης των υδάτων ανάγκασαν τις ολλανδικές αρχές να προχωρήσουν σε νέα, εκτεταμένη αναβάθμιση.

Η ενίσχυση περιλαμβάνει νέες αντλίες, σύγχρονα θυροφράγματα και περίπου 70.000 ειδικά τσιμεντένια μπλοκ Levvel, βάρους 6,5 τόνων το καθένα, τα οποία τοποθετήθηκαν στην πλευρά που «βλέπει» προς τη Θάλασσα Wadden ώστε να απορροφούν την ενέργεια των κυμάτων ακόμη και σε ακραίες καταιγίδες που στατιστικά εμφανίζονται μία φορά κάθε 10.000 χρόνια.

Παράλληλα, αναπτύσσονται λύσεις για την προστασία του οικοσυστήματος, καθώς το φράγμα διέκοψε τη φυσική μετακίνηση των ψαριών μεταξύ αλμυρού και γλυκού νερού. Νέα περάσματα και ειδικές υποδομές επιχειρούν να αποκαταστήσουν αυτή την ισορροπία.

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