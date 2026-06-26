«Αστυνομία, πέστε κάτω!»: Οι απίθανες καβάτζες που έκρυβε ναρκωτικά το κύκλωμα στη Μύκονο (vid)

Κοκαΐνη, ροζ κοκαΐνη, κεταμίνη, MDMA και ηρεμιστικά περιλαμβάνονταν στον «κατάλογο» που φέρεται να διέθετε το κύκλωμα.

Στη Μύκονο, όπου τα καλοκαίρια κινούνται στους ρυθμούς της χλιδής και της ασταμάτητης νυχτερινής ζωής, οι Αρχές αποκαλύπτουν ότι πίσω από μια φαινομενικά νόμιμη επιχείρηση μεταφοράς VIP πελατών είχε στηθεί ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών. Με «βιτρίνα» μια εταιρεία που διέθετε βαν για μεταφορές τουριστών, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξυπηρετούσαν πελάτες σε δημοφιλή σημεία του νησιού, διακινώντας από κοκαΐνη και MDMA μέχρι ροζ κοκαΐνη, κεταμίνη και ηρεμιστικά χάπια.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέληξε στη σύλληψη 5 ατόμων που φέρονται να συγκροτούσαν την εγκληματική οργάνωση, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παράνομα κέρδη που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις 700.000 ευρώ.

Ο «τιμοκατάλογος» των ναρκωτικών στο νησί

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, με πάνοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες», εντοπίζοντας μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που δημοσίευσε η ελληνική Αστυνομία, το κύκλωμα έκρυβε τα ναρκωτικά σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος, μεταξύ άλλων πίσω από το carplay του αυτοκινήτου, κάτω από σόλες παπουτσιών, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε ποτήρια, μέσα σε βαλίτσες, χρηματοκιβώτια αλλά και σε κάθε λογής κούτες.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι οι τιμές πώλησης των ουσιών που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κυμαίνονταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η κοκαΐνη πωλούνταν από 120 έως 200 ευρώ το γραμμάριο, η ροζ κοκαΐνη (TUCI) από 170 έως 200 ευρώ, η κεταμίνη από 150 έως 180 ευρώ, ενώ τα χάπια ecstasy έφταναν τα 20 ευρώ το τεμάχιο. Ακόμη και τα ηρεμιστικά δισκία διακινούνταν προς 5 ευρώ το χάπι, συνθέτοντας μια «λίστα» ουσιών που κάλυπτε σχεδόν κάθε ζήτηση της νυχτερινής αγοράς του νησιού.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν πρωινές και απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, -5- μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

-846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

-30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-4- φορτηγά οχήματα (van),

-2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις -700.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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