Παράτησε τη δουλειά του και ξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ: «Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν»

Άφησε τη δουλειά του, πέρασε έναν χρόνο μαζεύοντας χρήματα και τελικά ξόδεψε σχεδόν όλες τις οικονομίες του για να ακολουθήσει την Αγγλία στο Μουντιάλ.

Υπάρχουν άνθρωποι που αποταμιεύουν για να αγοράσουν σπίτι. Άλλοι για να αλλάξουν αυτοκίνητο, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι ή να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον τους. Ο Σεμπάστιαν, ωστόσο, είχε έναν εντελώς διαφορετικό στόχο. Δεν ονειρευόταν να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ούτε να προχωρήσει σε μια επένδυση με θελκτική οικονομική απόδοση. Το δικό του όνειρο περιλάμβανε γήπεδα, εξέδρες, εθνικούς ύμνους και τη φανέλα της Αγγλίας.

Ο 28χρονος φίλαθλος αποφάσισε πριν από περίπου έναν χρόνο να αφήσει τη δουλειά του και να αφιερωθεί σε έναν στόχο που για πολλούς θα έμοιαζε παράλογος. Είχε ήδη στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ, όμως ήξερε ότι δεν θα έφταναν για να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο όπως το είχε φανταστεί. Έτσι επέστρεψε για έξι μήνες στο πατρικό του, περιόρισε δραστικά τα έξοδά του και κατάφερε να συγκεντρώσει ακόμη περίπου 23.200 ευρώ.

Το όνειρο μιας ζωής

Το σχέδιο ήταν απλό στη σύλληψη, αλλά καθόλου εύκολο στην εκτέλεση. Να ταξιδέψει για το Μουντιάλ και να ακολουθήσει την εθνική Αγγλίας σε κάθε βήμα της διοργάνωσης, χωρίς να σκέφτεται το κόστος και τις θυσίες που απαιτούσε μια τέτοια εμπειρία.

«Είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη», είπε ο ίδιος στο Reuters.. «Προφανώς ήταν πάντα όνειρό μου να δω την Αγγλία σε μια μεγάλη διοργάνωση, ειδικά σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για να φτάσει μέχρι εκεί χρειάστηκε να κάνει επιλογές που δεν είναι εύκολες για έναν νέο άνθρωπο. Να αφήσει στην άκρη την άνεση της καθημερινότητας, να επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι και να βάλει κάθε διαθέσιμο ευρώ στην άκρη. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι το τίμημα ήταν μεγάλο, όμως δεν δείχνει να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι άξιζε τον κόπο.

«Έκανα μια μεγάλη θυσία», παραδέχεται, περιγράφοντας τη διαδρομή που τον οδήγησε στις εξέδρες του Μουντιάλ.

Το κόστος που δεν τον σταματά

Μέχρι στιγμής έχει δαπανήσει περισσότερα από 12.000 ευρώ μόνο για εισιτήρια αγώνων, ανάμεσά τους και ένα για πιθανό ημιτελικό της διοργάνωσης. Παράλληλα υπολογίζει ότι θα χρειαστεί σχεδόν 10.000 ευρώ για τη διαμονή του και περίπου 4.000 ευρώ για μετακινήσεις μέχρι το τέλος του ταξιδιού του.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το ποσό αυτό ίσως να μην είναι το τελικό. Ο Ρίντερ δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όμως δηλώνει πρόθυμος να δώσει έως και 6.200 ευρώ εφόσον η Αγγλία φτάσει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ. Αν συμβεί αυτό, το συνολικό κόστος της περιπέτειάς του θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 35.000 ευρώ.

Παρά τα αστρονομικά ποσά, ο ίδιος αντιμετωπίζει το ταξίδι όχι ως μια αλόγιστη σπατάλη αλλά ως μια εμπειρία που θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. «Αναμφίβολα αυτό θα είναι το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής μου. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια σπουδαία επένδυση», λέει χαρακτηριστικά.

Και όταν η κουβέντα φτάνει στα χρήματα, η απάντησή του είναι αυτή που συμπυκνώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία του. «Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν».

Sebastian Reader is among the thousands of England fans who crossed the Atlantic to support their team during the World Cup — no matter the cost. He arrived in the US in June with a $40,000 budget. 'In my mind, it's a great investment,' he says https://t.co/pfY7by1IF7 — Reuters (@Reuters) June 24, 2026

Η φράση αυτή μπορεί να ακούγεται ρομαντική, όμως δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους. Ο οικονομικός σύμβουλος Λόρενς Πον επισημαίνει ότι τέτοιες δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν λογικές μόνο όταν δεν επηρεάζουν κρίσιμους οικονομικούς στόχους, όπως οι αποταμιεύσεις, τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης ή η οικονομική ασφάλεια των επόμενων χρόνων.

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν εμπειρίες που πολλοί άνθρωποι θεωρούν μοναδικές και ανεπανάληπτες. Στιγμές που δεν μπορούν να αγοραστούν αργότερα και που γι' αυτό αρκετοί είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν πολύ περισσότερα από όσα θα επέτρεπαν στον εαυτό τους υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Στην περίπτωση του Ρίντερ, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Για εκείνον το Μουντιάλ δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Είναι το όνειρο που περίμενε χρόνια να ζήσει από κοντά, το ταξίδι που ήθελε να διηγείται όταν μεγαλώσει και η εμπειρία για την οποία ήταν διατεθειμένος να αδειάσει τον τραπεζικό του λογαριασμό χωρίς δεύτερη σκέψη.

Εμείς, είμαστε με τον Ρίντερ!

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