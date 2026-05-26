Η Γαλλία βρήκε τη λύση στην λειψυδρία: Πώς ξαναφέρνει νερό των αποχετεύσεων στις βρύσες των σπιτιών

Η Γαλλία εφαρμόζει τη μέθοδο της έμμεσης πόσιμης επαναχρησιμοποίησης, καθαρίζοντας τα αστικά λύματα με προηγμένη τεχνολογία για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού.

Μία αναπάντεχη ιδέα άρχισε να εφαρμόζει η Γαλλία που αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης του νερού, αφού αντί να αντιμετωπίζει τα λύματα ως απόβλητα προς απόρριψη, τα χρησιμοποιεί ως πόρο που επιστρέφει στο σύστημα.

Σε περιοχές όπως η Βαντέ, που πλήττονται έντονα από καλοκαιρινές ξηρασίες, τα επεξεργασμένα ύδατα επαναχρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ταμιευτήρων και τη διασφάλιση της υδροδότησης κατά τους πιο δύσκολους μήνες.

Η διαδικασία: Πώς το νερό γίνεται ξανά πόσιμο

Η διαδικασία δεν είναι ούτε άμεση, ούτε αυτοσχέδια. Το νερό από τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες περνά πρώτα από συμβατικό καθαρισμό σε βιολογικούς σταθμούς.

Ακολουθεί ένα δεύτερο, προηγμένο στάδιο με τεχνολογίες φιλτραρίσματος και απολύμανσης υψηλής ακρίβειας. Μόνο τότε ενσωματώνεται ξανά στο σύστημα, όπου αναμιγνύεται με φυσικούς πόρους προτού περάσει από την τελική μονάδα απευθείας επεξεργασίας πόσιμου νερού. Πρόκειται για μια ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση με πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας.

Το πρόγραμμα Jourdain

Αυτό το μοντέλο, γνωστό ως έμμεση πόσιμη επαναχρησιμοποίηση, απαντά στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση των βροχοπτώσεων. Στη Γαλλία, έργα όπως το πρόγραμμα Jourdain επιτρέπουν την παροχή περισσότερων από ένα εκατομμύριο πρόσθετων κυβικών μέτρων νερού κατά τους ξηρούς μήνες, ανακουφίζοντας τους ταμιευτήρες. Το σύστημα δεν περιμένει τον φυσικό κύκλο να αναπληρώσει το νερό, αλλά τον επιταχύνει προτού αυτό καταλήξει στη θάλασσα.

Η τάση αυτή κερδίζει έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν και η Γαλλία ανακυκλώνει σήμερα μόλις το 1% των λυμάτων της, έχει θέσει ως στόχο να ανεβάσει το ποσοστό αυτό στο 10% τα επόμενα χρόνια, μεταφέροντας τη λύση στην αστική υδροδότηση.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ