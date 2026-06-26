Ταβλάκι, καφεδάκι, ανεμιστηράκι: Χαλαρός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Νέα Σμύρνη (vid)

Μια παρτίδα τάβλι, ελληνικός καφές και συζητήσεις με πολίτες ξεχώρισαν από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη.

Ανάμεσα στις χειραψίες, τις φωτογραφίες και τις συζητήσεις με κατοίκους, μια παρτίδα τάβλι ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη. Ο πρωθυπουργός έκανε στάση σε καφέ της περιοχής, όπου συνάντησε μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης και κάθισε στο τραπέζι για ένα σύντομο παιχνίδι με πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Το στιγμιότυπο τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των θαμώνων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε χαλαρό κλίμα με κατοίκους της περιοχής πίνοντας ελληνικό καφέ. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν από τις κάμερες, ένας παρευρισκόμενος του πρόσφερε μάλιστα ένα μικρό φορητό ανεμιστηράκι για να αντιμετωπίσει τη ζέστη που επικρατούσε στην Αττική.

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Η επίσκεψη του πρωθυπουργού είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων». Εκεί ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες που φιλοξενούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και για τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά.

Στη συνέχεια βρέθηκε στην οδό Ομήρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής, όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον χαιρετήσουν. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων φωτογραφήθηκε με κατοίκους και αντάλλαξε ευχές ενόψει του καλοκαιριού.

«Περνάτε καλά; Εντάξει; Για το καλοκαίρι έτοιμοι;» ρώτησε παρέα πολιτών που βρισκόταν σε καφέ της περιοχής. Όταν τον ρώτησαν αν είναι ο ίδιος έτοιμος για καλοκαιρινή ξεκούραση, απάντησε χαμογελώντας: «Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο».

Λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση, αυτό θέλουμε».

Η παρτίδα τάβλι, πάντως, ήταν αυτή που έδωσε τον πιο ανεπίσημο τόνο στην επίσκεψη, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν το παιχνίδι και να καταγράφουν το στιγμιότυπο με τα κινητά τους.

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