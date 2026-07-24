Μύλος η Βουλή: Ο Μητσοτάκης έφυγε ενώ μιλούσε η Κωνσταντοπούλου - «Δεν θα καθίσω να σας ακούσω»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ένταση καταγράφηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχωρεί όταν παίρνει το λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ένταση προκλήθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχώρησε από την αίθουσα.
Σύμφωνα με το στιγμιότυπο που μεταφέρει η ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Κυριά Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή την συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνη σας, όσο θέλετε».
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr