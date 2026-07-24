Μύλος η Βουλή: Ο Μητσοτάκης έφυγε ενώ μιλούσε η Κωνσταντοπούλου - «Δεν θα καθίσω να σας ακούσω»

Ένταση καταγράφηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχωρεί όταν παίρνει το λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ένταση προκλήθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχώρησε από την αίθουσα.

Σύμφωνα με το στιγμιότυπο που μεταφέρει η ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Κυριά Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή την συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνη σας, όσο θέλετε».

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