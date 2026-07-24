Γεωργιάδης κατά Σαλμά: «Έχει το θράσος να με απειλήσει με μήνυση - Ας αφήσει τους λεονταρισμούς σε μένα»

Καλά κρατεί η άγρια σύγκρουση Γεωργιάδη-Σαλμά για την υπόθεση Novartis. Ο Υπουργός απαντά στις απειλές περί μήνυσης.

Σε νέα, ακόμα πιο εκρηκτική διάσταση περνά η ανοιχτή σύγκρουση των τελευταίων ημερών ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον ανεξάρτητο βουλευτή, Μάριο Σαλμά. Η αντιπαράθεση, που ξεκίνησε με φόντο την πολύκροτη υπόθεση της Novartis, έχει πλέον λάβει χαρακτηριστικά μετωπικής ρήξης.

Η πολιτική θύελλα πυροδοτήθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε ανάρτηση στο X, παραθέτοντας έγγραφα και υποστηρίζοντας ανοιχτά πως ο Μάριος Σαλμάς «ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis με αντάλλαγμα εκατομμύρια».

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