Μαρία Καρυστιανού: «Όποτε κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, είμαστε πανέτοιμοι»

Μήνυμα ετοιμότητας για ενδεχόμενες εκλογές έστειλε η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι το κίνημά της είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε ότι το κόμμα της είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε εκλογική αναμέτρηση, όποτε αυτή προκηρυχθεί από την κυβέρνηση.

«Όποτε τολμήσει να κάνει ο Μητσοτάκης εκλογές, είμαστε πανέτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής ετοιμότητας.

«Οι πολίτες αναζητούν μια διαφορετική πρόταση»

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι το κίνημά της επιδιώκει να εκφράσει όσους αναζητούν μια διαφορετική πολιτική πρόταση, δίνοντας έμφαση στη δημοκρατική εκπροσώπηση και τη συμμετοχή των πολιτών.

Όπως ανέφερε, το κόμμα της προετοιμάζεται για κάθε πολιτική εξέλιξη, με στόχο να παρουσιάσει τη δική του πρόταση στους πολίτες όταν προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ