Τα 17 ελληνικά νησιά της «απόλυτης γαλήνης» σύμφωνα με τους Times

Μακριά από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, οι Times ξεχώρισαν 17 ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους και προσφέρουν αυτό που αναζητούν όλο και περισσότεροι.

Υπάρχει μια Ελλάδα που δεν χωρά στις φωτογραφίες των social media. Μια Ελλάδα χωρίς ουρές για μια ξαπλώστρα, χωρίς αμέτρητα μπιτσόμπαρα και χωρίς αλαλάζοντα πλήθη που κατακλύζουν κάθε καλοκαίρι τους πιο διάσημους προορισμούς της χώρας.

Είναι η Ελλάδα των μικρών λιμανιών, των λευκών σοκακιών που αδειάζουν μόλις πέσει ο ήλιος, των ψαροταβερνών δίπλα στο κύμα και των παραλιών όπου το πιο δυνατό πράγμα που ακούγεται είναι ο αέρας και η θάλασσα. Αυτή ακριβώς την πλευρά της χώρας ανέδειξαν οι Times, επιλέγοντας 17 ελληνικά νησιά που εξακολουθούν να προσφέρουν μια σπάνια αίσθηση ηρεμίας.

Η Ελλάδα πέρα από τους διάσημους προορισμούς

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, από τα περίπου 6.000 ελληνικά νησιά μόλις 227 είναι κατοικημένα, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος τους έχει μετατραπεί σε διεθνείς τουριστικούς «μαγνήτες». Πέρα από τα γνωστά ονόματα των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, υπάρχουν δεκάδες προορισμοί που συνεχίζουν να κινούνται σε πιο αργούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα, η μικρότερη τουριστική ανάπτυξη πολλών από αυτά τα νησιά δεν σχετίζεται με την ομορφιά τους. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις οφείλεται στη δυσκολότερη πρόσβαση ή στην επιλογή να διατηρήσουν έναν πιο ήπιο χαρακτήρα. Και ίσως ακριβώς εκεί να κρύβεται η γοητεία τους.

Στα νησιά αυτά ο επισκέπτης δεν αναζητά το επόμενο viral σημείο για φωτογραφία. Αναζητά τον χρόνο που μοιάζει να έχει σταματήσει, τις αυθεντικές συζητήσεις με τους ντόπιους και την αίσθηση ότι ανακαλύπτει μια Ελλάδα που δεν έχει αλλάξει δραματικά μέσα στις δεκαετίες.

Τα νησιά που ξεχώρισαν οι Βρετανοί

Στη λίστα των Times βρίσκονται προορισμοί με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά κοινό παρονομαστή την αυθεντικότητα. Η Φολέγανδρος με τη θεαματική Χώρα που στέκεται πάνω στους βράχους του Αιγαίου, η Ανάφη που παραμένει ένα από τα πιο ανεπιτήδευτα νησιά των Κυκλάδων και η Σύρος, όπου η αρχοντική Ερμούπολη συνυπάρχει με ήσυχους παραθαλάσσιους οικισμούς.

Ανάμεσα στις επιλογές συναντά κανείς επίσης τους Λειψούς, τη Νίσυρο με το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο, το Μεγανήσι του Ιονίου, την Αλόννησο με το φημισμένο θαλάσσιο πάρκο της, αλλά και νησιά όπως η Πάτμος, τα Κύθηρα και το ακριτικό Καστελλόριζο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά από αυτά τα μέρη παραμένουν εκτός των κλασικών τουριστικών διαδρομών, παρότι διαθέτουν εντυπωσιακές παραλίες, παραδοσιακούς οικισμούς και πλούσια ιστορία.

Τα 17 ελληνικά νησιά που ξεχώρισαν οι Times:

Αίγινα Αστυπάλαια Ανάφη Λειψοί Άνδρος Φολέγανδρος Νίσυρος Σύρος Μεγανήσι Αλόννησος Αγκίστρι Μήλος Πάτμος Κύθηρα Καστελλόριζο Σέριφος Σίφνος

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