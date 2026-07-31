Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, θρύλοι του αθλήματος, masterclasses, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πολλές εκπλήξεις στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ), γιορτάζοντας τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς του, διοργανώνει το Football Unity Festival, ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου ανοιχτό σε όλους, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πλατεία Συντάγματος. Για μια ολόκληρη ημέρα, η καρδιά της Αθήνας γίνεται η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου: η Πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο, ανοιχτό γήπεδο, όπου επαγγελματίες και ερασιτέχνες, θρύλοι και αρχάριοι, μικροί και μεγάλοι, αθλητές και φίλαθλοι μοιράζονται το ίδιο χορτάρι, κάτω από ένα σύνθημα που τα λέει όλα: «Το Παιχνίδι που μας ενώνει».

Το πρόγραμμα της ημέρας

Το πρόγραμμα ξεκινά το πρωί και ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα, στα ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα που θα στηθούν στην Πλατεία Συντάγματος. Από τα πρωινά τουρνουά και τα παιχνίδια για τα παιδιά, μέχρι τους αγώνες των ΠΣΑΠΠ Legends αργότερα μέσα στην ημέρα, το Football Unity Festival βάζει μικρούς και μεγάλους στο ίδιο γήπεδο, ενώνοντας κάθε πλευρά του παιχνιδιού σε μια κοινή γιορτή, με μουσική, εκπλήξεις και ζωντανές εκπομπές του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ημέρα περιλαμβάνει παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, masterclasses και δράσεις για παιδιά και ακαδημίες, με τη συμμετοχή ακαδημιών και παιδιών που συμμετέχουν σε προγράμματα διεθνώς αναγνωρισμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς και το Freestyle Show & Battles, ενώ το πρόγραμμα κορυφώνεται με τους αγώνες ΠΣΑΠΠ Legends.

Θρύλοι, masterclasses και κοινωνική δράση

Το Football Unity Festival φέρνει ξανά στο γήπεδο αγαπημένα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τους αγώνες των ΠΣΑΠΠ Legends γυναικών και ανδρών, καθώς και ειδικά masterclasses όπως: Free Kick, Passing και Goalkeeping με καλεσμένους-έκπληξη! Στους αγώνες των ΠΣΑΠΠ Legends, αναμένεται να δώσουν το «παρών» ονόματα μεταξύ άλλων όπως ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Σωτήρης Νίνης και άλλοι θρύλοι του αθλήματος!

Η κοινωνική διάσταση της διοργάνωσης βρίσκεται στο επίκεντρο, με τη συμμετοχή ομάδων νέων και παιδιών που στηρίζονται από αναγνωρισμένες για το έργο τους μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, θέτοντας τη συμπερίληψη, τη νεολαία και την κοινότητα στην καρδιά του θεσμού.

ΠΣΑΠΠ – Το Παιχνίδι που μας Ενώνει

«Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι, είναι μια γλώσσα που τη μιλάμε όλοι, ανεξάρτητα από ηλικία, καταγωγή ή ομάδα. Με το Football Unity Festival ανοίγουμε αυτή τη γιορτή σε όλον τον κόσμο, στην καρδιά της Αθήνας, από τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα με τη μπάλα, μέχρι τους θρύλους που μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές. Στην Πλατεία Συντάγματος, μικροί και μεγάλοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, θα βρεθούμε κάτω από το ίδιο σύνθημα: το παιχνίδι που μας ενώνει. Και μαζί με τη γιορτή, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής αλληλεγγύης», δήλωσε ο Γιώργος Μπαντής, Πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ.

Ζωντανά στον αέρα με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Χορηγός Platinum της διοργάνωσης είναι ο bwinΣΠΟΡ FM, το Νο.1 αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας, με 30 χρόνια παρουσίας στον αέρα. Δύο booth ραδιοφώνου και αντίστοιχα τηλεόρασης του σταθμού θα εκπέμπουν ζωντανά από την Πλατεία Συντάγματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με καλεσμένους, ζωντανές συνδέσεις και εκπλήξεις, μεταφέροντας το κλίμα της γιορτής του Football Unity Festival σε πανελλαδικό κοινό.

«Εδώ και 30 χρόνια, ο bwinΣΠΟΡ FM βρίσκεται εκεί που χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού και το Football Unity Festival είναι ακριβώς μια τέτοια στιγμή. Θα είμαστε ζωντανά στην Πλατεία Συντάγματος όλη την ημέρα, με καλεσμένους-εκπλήξεις, ζωντανές συνδέσεις και πολλή ενέργεια, φέρνοντας το κοινό μέσα στη γιορτή. Ως το Νο.1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στηρίζουμε με χαρά μια διοργάνωση που ενώνει τον κόσμο του ποδοσφαίρου», ανέφερε ο Βάιος Τσούτσικας, Διευθυντής του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει, επίσης, ένα χωριό δράσεων στην πλατεία, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά για δράσεις κοινωνικού σκοπού, να δοκιμάσει τον κόσμο του eSports, αλλά και να γνωρίσει τις δράσεις του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Παράλληλα, γύρω από τα δύο γήπεδα θα υπάρχει έντονη παρουσία χορηγών και συνεργατών της διοργάνωσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το γιορτινό κλίμα της ημέρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. Μέρος των εσόδων του Football Unity Festival θα διατεθούν για την υποστήριξη με αθλητικό υλικό του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και την ενίσχυση των δράσεων του.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα, τους συμμετέχοντες και τις επιπλέον δράσεις του Football Unity Festival θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

#FootballUnityFestival