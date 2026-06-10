Τα «μυστικά» νησιά της Μεσογείου: Τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται στη λίστα

Σε κούρασαν οι κοσμοπολίτικοι προορισμοί; Αυτοί είναι οι «παράδεισοι» επί γης που διατηρούν παρθένες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και μια απροσδιόριστη γαλήνη.

Mέρη όπως η Μαγιόρκα, η Ίμπιζα, η Μύκονος ή η Σαντορίνη δέχονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, υπάρχουν πολύ πιο διακριτικές γωνιές που έχουν καταφέρει να μείνουν στο περιθώριο του μαζικού τουρισμού.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το νησί Καμπρέρα, ένας μικρός φυσικός παράδεισος που βρίσκεται νότια της Μαγιόρκα, τον οποίο πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν ως ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά της Μεσογείου. Η δύσκολη πρόσβαση και το καθεστώς του ως εθνικό πάρκο επέτρεψαν να διατηρηθούν ανέγγιχτα τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από άλλη εποχή.

Ο προστατευόμενος παράδεισος

Για δεκαετίες, η Καμπρέρα παρέμεινε ουσιαστικά απομονωμένη, γιατί αποτελούσε μέρος στρατιωτικής ζώνης ενώ σήμερα προστατεύεται από αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες που περιορίζουν την άφιξη σκαφών και επισκεπτών.

Αυτός ο έλεγχος, επέτρεψε τη διατήρηση ενός από τα πιο πολύτιμα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου. Τα κρυστάλλινα νερά του οφείλουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνειά τους στα λιβάδια της Ποσειδωνίας, ενός υποθαλάσσιου φυτού θεμελιώδους σημασίας για τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική ποιότητα της περιοχής.

Εκτός από τους «παρθένους» όρμους, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν:

πεζοπορικές διαδρομές

παρατήρηση θαλάσσιων πουλιών, ακόμα και περιστασιακές εμφανίσεις δελφινιών

Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις ούτε η συνηθισμένη φασαρία άλλων παραθαλάσσιων προορισμών, ένας πραγματικός «παράδεισος επί της γης», όπως το χαρακτηρίζει το ιταλικό μέσο Ilmessaggero.

Άλλα μυστικά νησιά που ξεφεύγουν από τα πλήθη

Στην Ιταλία, το μικρό νησί Φιλικούντι, ηφαιστειακής προέλευσης και με μόλις λίγες εκατοντάδες κατοίκους, διατηρεί παραδοσιακά μονοπάτια, ασπρισμένα σπίτια και εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές, όπως η Grotta del Bue Marino.

Επίσης στη Σικελία ξεχωρίζει το Μαρέτιμο , ένας ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις της φύσης χάρη στις περισσότερες από 400 σπηλιές του και τις πεζοπορικές διαδρομές δίπλα στη θάλασσα.

Τα Ελληνικά νησιά της λίστας

Στην Ελλάδα, μία από τις μεγάλες εκπλήξεις είναι η Ελαφόνησος, διάσημη για την εντυπωσιακή παραλία του Σίμου, η οποία θεωρείται μία από τις πιο όμορφες της χώρας. Για όσους αναζητούν μια πιο πολιτιστική εμπειρία, η Σίφνος προσφέρει μια πιο αυθεντική άποψη της ελληνικής ζωής, μακριά από τα παραδοσιακά τουριστικά κυκλώματα.

Το κλειδί για να απολαύσει κανείς αυτούς τους προορισμούς παραμένει το ίδιο: η σωστή επιλογή των ημερομηνιών. Οι ειδικοί συνιστούν το ταξίδι να προγραμματιστεί τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, όταν οι θερμοκρασίες είναι ευχάριστες και η προσέλευση των επισκεπτών είναι πολύ μικρότερη από ό,τι κατά τον μήνα Αύγουστο.

Σε μια εποχή όπου η εύρεση ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα φαίνεται όλο και πιο περίπλοκη, αυτά τα μικρά νησιά αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμη γωνιές στη Μεσόγειο όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

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