5 σημάδια ότι το σπίτι σου χρειάζεται επειγόντως summer reset

Το σπίτι σου ζητά summer reset! Ανακάλυψε 5 σημάδια και φέρε φρεσκάδα με μικρές αλλαγές, όπως αρώματα και διακόσμηση.

Το καλοκαίρι δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση μας. Αλλάζει το φως, τις συνήθειες μας και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αισθανόμαστε μέσα στο σπίτι. Οι βαριές υφές, οι κλειστοί χώροι και η ατμόσφαιρα του χειμώνα αρχίζουν ξαφνικά να μοιάζουν παράταιρα.

Δεν χρειάζεται, όμως, να ανακαινίσεις ολόκληρο το σπίτι ή να αλλάξεις τα πάντα. Ένα σωστό summer reset βασίζεται σε μικρές κινήσεις που κάνουν τον χώρο να δείχνει πιο ανάλαφρος, φωτεινός και φρέσκος.

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