Τζόζεφιν Κόκρεν: Η εφευρέτρια του πρώτου πλυντηρίου πιάτων το 1886

Η Τζόζεφιν Κόκρεν εφηύρε το πρώτο πρακτικό πλυντήριο πιάτων το 1886, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο καθαρισμού των σκευών με ζεστό νερό και πίεση.

Η ιστορία του πλυντηρίου πιάτων ξεκινά από ένα απλό αλλά ενοχλητικό πρόβλημα: τα σπασμένα πιάτα και ποτήρια κατά το πλύσιμο στο χέρι. Από αυτή τη δυσκολία γεννήθηκε μια εφεύρεση που άλλαξε για πάντα τον τρόπο καθαρισμού των σκευών.

Η ιδέα της Τζόζεφιν Κόκρεν

Η Τζόζεφιν Γκάρις Κόκρεν, ήταν εκείνη που σκέφτηκε πως το πλύσιμο των πιάτων δεν πρέπει να καταστρέφει τα ευαίσθητα σκεύη. Αντί να βασίζεται στο τρίψιμο, η αμερικανίδα εφευρέτρια θέλησε να δημιουργήσει μια μηχανή που θα χρησιμοποιεί τη δύναμη του νερού.

Η ιδέα της ήταν απλή αλλά πρωτοποριακή: τα πιάτα να καθαρίζονται με ζεστό νερό υπό πίεση, ενώ παραμένουν σταθερά σε ειδικές θέσεις.

Η πατέντα του 1886

Το 1886, η Κόκρεν κατοχύρωσε την πατέντα της για το πρώτο πρακτικό πλυντήριο πιάτων. Σύμφωνα με το National Inventors Hall of Fame, η εφεύρεσή της αποτέλεσε την πρώτη λειτουργική εκδοχή της συσκευής και στη συνέχεια οδήγησε στη δημιουργία εταιρείας για την παραγωγή και πώλησή της.

Η πρώτη μηχανή δεν έμοιαζε με τα σημερινά πλυντήρια. Διέθετε μεταλλικά καλάθια στα οποία τοποθετούνταν πιάτα, φλιτζάνια και πιατάκια. Τα καλάθια βρίσκονταν πάνω σε έναν περιστρεφόμενο μηχανισμό μέσα σε έναν χάλκινο λέβητα. Ένας κινητήρας έθετε σε κίνηση τον μηχανισμό και έστελνε ζεστό σαπουνόνερο υπό πίεση στα σκεύη. Έτσι, τα πιάτα καθαρίζονταν χωρίς τρίψιμο, ενώ τα στηρίγματα απέτρεπαν τις συγκρούσεις και τις φθορές.

Από την ιδέα στην εταιρεία

Αρχικά, η Κόκρεν προσπάθησε να συνεργαστεί με κατασκευαστές, όμως τελικά αποφάσισε να ιδρύσει τη δική της εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο είχε τον πλήρη έλεγχο τόσο της παραγωγής όσο και της διάθεσης της εφεύρεσής της στην αγορά.

Το πλυντήριο πιάτων δεν έγινε αμέσως δημοφιλές στα σπίτια. Πρώτα χρησιμοποιήθηκε σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και πανεπιστήμια, όπου υπήρχε μεγάλος όγκος σκευών και ανάγκη για γρήγορο καθαρισμό.

Τα εμπόδια για τα νοικοκυριά

Η εξάπλωση στα σπίτια καθυστέρησε, κυρίως επειδή δεν υπήρχε επαρκής παροχή ζεστού νερού και υπήρχαν προβλήματα με τα υπολείμματα σαπουνιού στα σκεύη.Μόνο γύρω στη δεκαετία του 1950, με την εξέλιξη των υποδομών και των απορρυπαντικών, το πλυντήριο πιάτων άρχισε να γίνεται συνηθισμένο στις οικιακές κουζίνες.

Η εφεύρεση της Κόκρεν βασίστηκε σε τρία βασικά στοιχεία: νερό, ενέργεια και καθαριστικά. Αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα η βάση της λειτουργίας των σύγχρονων πλυντηρίων πιάτων. Παρότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά, η βασική ιδέα παραμένει η ίδια.

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