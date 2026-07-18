Η γιαγιά της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ ήταν τόσο cool που τη μισούσε ο ίδιος ο Χίτλερ

H Βάιολετ Μπόναμ Κάρτερ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές κατά της ανόδου του φασισμού και είχε μπει στη «Μαύρη Βίβλο» του Αδόλφου Χίτλερ.

H Έλενα Μπόναμ Κάρτερ είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς παγκοσμίους. Έχει δεκάδες ρόλους στο παλμαρέ της και τα Μέσα παρακολουθούν στενά τη ζωή και την καριέρα της. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.

Η Μπόναμ Κάρτερ προέρχεται από μία επιφανή οικογένεια, η οποία ήταν ιδιαίτερα μισητή από τους ναζί της Γερμανίας. Ειδικά η γιαγιά της, Βάιολετ Μπόναμ Κάρτερ, βαρώνη Άσκουιθ του Γιάρνμπερι, είχε μπει μέχρι και στη «Μαύρη Βίβλο» του Αδόλφου Χίτλερ, όπου κατέληγαν τα πλέον απεχθή του πρόσωπα.

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