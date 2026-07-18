70χρονος πήγε σε Μουντιάλ με τρακτέρ του 1936: Διέσχισε 4 χώρες με 30 χλμ./ώρα και έγινε θρύλος (vid)

Για τον Χούμπερτ Βιρτ το Μουντιάλ δεν άρχιζε στη Ρωσία, αλλά από τη στιγμή που έβαλε μπροστά το τρακτέρ του.

Το καλοκαίρι του 2018 εκατομμύρια φίλαθλοι ταξίδευαν προς τη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Άλλοι με αεροπλάνα, άλλοι με τρένα και ελάχιστοι, Ρώσοι κατά πλειοψηφία, με αυτοκίνητα. Ένας 70χρονος Γερμανός, όμως, αποφάσισε ότι το ταξίδι έπρεπε να είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό.

Ο Χούμπερτ Βιρτ, αχάμπαρος συνταξιούχος μηχανικός της Mercedes-Benz, το πήγε λιγάκι αλλιώς: στις 15 Μαΐου 2018 άφησε το Πφόρτσχαϊμ της Γερμανίας οδηγώντας ένα Lanz Bulldog του 1936, έδεσε πίσω του ένα ξύλινο τροχόσπιτο σε σχήμα γιγάντιου βαρελιού μπίρας με την επιγραφή «Hallo Moskau!» και έβαλε πλώρη για τη Μόσχα. Συνοδηγός του ήταν ο αγαπημένος του σκύλος, που δεν έλειψε ούτε λεπτό από το πλευρό του.

Niemiecki emeryt, 70-letni Hubert Wirth, wyruszył traktorem 15 maja na mundial do Rosji. Z psem i wozem przypominającym beczkę piwa. Do Moskwy ma zamiar zdążyć na mecz otwarcia. 4 czerwca przekroczył granicę Polski z Białorusią, jedzie sobie 100 km dziennie, bocznymi drogami :) pic.twitter.com/qNfZbxKdGT — Joanna Wyrostek (@JoannaWyrostek) June 11, 2018

Ένα όνειρο που έκανε τέσσερα χρόνια να αποκτήσει ρόδες

Το τρακτέρ δεν ήταν μια αυθόρμητη ιδέα. Ο Βιρτ δούλευε επί τρεις δεκαετίες ως μηχανικός στη Mercedes-Benz και, όταν βγήκε στη σύνταξη, αποφάσισε ότι το επόμενο μεγάλο του όνειρο θα ήταν να ζήσει ένα Μουντιάλ διαφορετικά από όλους τους άλλους.

Για να το πετύχει, έζησε λιτά επί τέσσερα χρόνια προκειμένου να αγοράσει το παλιό τρακτέρ και να το μετατρέψει σε όχημα μεγάλων αποστάσεων. Πίσω του τοποθέτησε ένα αυτοσχέδιο τροχόσπιτο σε σχήμα γιγάντιου βαρελιού μπίρας. Στο εσωτερικό του υπήρχαν κρεβάτι, ντους, μικρή κουζίνα, ακόμη και σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε ο 70χρονος να μπορεί να ξεκουράζεται στο τέλος κάθε ημέρας. Ήταν το σπίτι του για σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα.

Μοναδικός του συνοδοιπόρος ήταν ο αγαπημένος του σκύλος, ο Jeks, που είχε τη δική του θέση δίπλα στον οδηγό σε ολόκληρη τη διαδρομή.

«Το αεροπλάνο είναι βαρετό»

Όσοι τον συναντούσαν στον δρόμο τον ρωτούσαν σχεδόν πάντα το ίδιο πράγμα: «Γιατί δεν πήρες το αεροπλάνο;». Η απάντησή του ήταν απλή:

«Όταν ταξιδεύεις αργά, βλέπεις τα τοπία, γνωρίζεις ανθρώπους και έχεις χρόνο να σταματήσεις όπου θέλεις. Το ταξίδι δεν είναι να μπεις σε ένα αεροπλάνο, μετά σε ένα ταξί και ύστερα σε ένα ξενοδοχείο. Το ταξίδι είναι οι άνθρωποι που συναντάς», είχε πει σε δηλώσεις του πριν φτάσει στη Ρωσία.

Κάπως έτσι, αντί να βιάζεται να φτάσει στο Μουντιάλ, αφουγκραζόταν χιλιόμετρο το χιλιόμετρο. Διέσχισε τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Λευκορωσία και τελικά τη Ρωσία, σταματώντας συνεχώς για φωτογραφίες και παρεάκι με ανθρώπους που δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν έβλεπαν ένα τρακτέρ του 1936 να κατευθύνεται προς το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Έγινε αξιοθέατο πριν καν αρχίσει το Μουντιάλ

Πριν καν ξεκινήσει η πρώτη σέντρα, ο Χούμπερτ Βιρτ είχε ήδη γίνει ένας από τους πιο γνωστούς φιλάθλους της διοργάνωσης.

Το ταξίδι εξελίχθηκε γρήγορα σε αξιοθέατο. Όπου σταματούσε, οδηγοί και περαστικοί τον πλησίαζαν για να τον ρωτήσουν από πού ξεκίνησε και πού πηγαίνει, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ζητούσαν να φωτογραφηθούν δίπλα στο σχεδόν 90 ετών τρακτέρ. Στα σύνορα με τη Λευκορωσία ακόμη και οι τοπικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, καθώς δεν ήταν σαφές πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί ένα τρακτέρ που ταξίδευε προς... το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τελικά του ζήτησαν απλώς να προμηθευτεί το ειδικό πάσο διοδίων.

Διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, πρακτορεία ειδήσεων και εφημερίδες ακολούθησαν την πορεία του, ενώ σε κάθε στάση σχηματίζονταν μικρές ουρές από ανθρώπους που ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του και με το ιστορικό Lanz Bulldog, ένα μηχάνημα μεγαλύτερο σε ηλικία ακόμη και από τον ίδιο τον οδηγό του.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, ήταν ότι ο ίδιος δεν επιδίωκε τη δημοσιότητα. Δεν υπήρχαν από πίσω του χορηγοί, influencers ή κάμερες που κατέγραφαν κάθε του κίνηση για τα social media. Ήταν απλώς ένας άνθρωπος που αποφάσισε να ζήσει το ποδόσφαιρο με τον δικό του τρόπο. Κι εκείνος, βέβαια, που μας υπενθύμισε ότι τα πιο αξέχαστα ταξίδια δεν είναι απαραίτητα τα πιο γρήγορα, αλλά εκείνα που σου δίνουν τον χρόνο να τα ζήσεις.

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