Η πόλη που «φιλοξενεί» 1.500.000 νεκρούς και μόλις 1.385 ζωντανούς κατοίκους: Η απίστευτη ιστορία της Κόλμα

Πώς μια απόφαση του Σαν Φρανσίσκο δημιούργησε την πιο παράξενη πόλη της Αμερικής.

Σε μια μικρή πόλη στην Καλιφόρνια υπάρχει μια πραγματικότητα που μοιάζει βγαλμένη από ταινία: οι νεκροί είναι περισσότεροι από τους ζωντανούς κατά χίλιες φορές. Η πόλη Κόλμα, στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, φιλοξενεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, ενώ οι σημερινοί κάτοικοί της δεν ξεπερνούν τους 1.385.

Παρά το γεγονός ότι τα νεκροταφεία καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της έκτασής της, η Κόλμα δεν είναι μια «πόλη φαντασμάτων». Αντίθετα, οι κάτοικοί της έχουν μάθει να ζουν δίπλα στους τάφους, τους οποίους αντιμετωπίζουν όχι ως κάτι τρομακτικό, αλλά ως κομμάτι της ιστορίας και της καθημερινότητάς τους. Το χαρακτηριστικό σύνθημα της πόλης είναι μάλιστα αποκαλυπτικό και με αρκετή δόση χιούμορ: «It’s great to be alive in Colma!» («Είναι υπέροχο να είσαι ζωντανός στην Κόλμα!»).

Πώς μια μικρή πόλη έγινε η «τελευταία κατοικία» του Σαν Φρανσίσκο

Η ιστορία της Κόλμα ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν το Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε να σταματήσει τις νέες ταφές μέσα στα όρια της πόλης.

Το 1900 οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν τα νέα νεκροταφεία, με στόχο να απελευθερωθεί πολύτιμη γη για την ανάπτυξη της πόλης που μεγάλωνε συνεχώς. Παράλληλα, υπήρχαν τότε ανησυχίες για θέματα υγιεινής, οι οποίες αργότερα θεωρήθηκαν υπερβολικές.

Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η ταφική βιομηχανία να μετακινηθεί λίγα χιλιόμετρα νότια, στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται Κόλμα. Χιλιάδες σοροί μεταφέρθηκαν από το Σαν Φρανσίσκο στη νέα περιοχή, ενώ δημιουργήθηκαν μεγάλα κοιμητήρια που σταδιακά διαμόρφωσαν την ταυτότητα ολόκληρης της πόλης.

Μάλιστα, ορισμένα από τα νεκροταφεία είχαν ακόμη και δικούς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται ευκολότερα οι νεκροί, οι συγγενείς και οι εργαζόμενοι.

Οι κάτοικοι μεγάλωσαν ανάμεσα στους τάφους

Παρά την ασυνήθιστη εικόνα, οι κάτοικοι της Κόλμα δεν αντιμετωπίζουν τα νεκροταφεία ως απειλή. Για πολλές οικογένειες αποτελούν χώρους περιπάτου, ηρεμίας και μνήμης.

Παιδιά μεγάλωσαν παίζοντας στους δρόμους ανάμεσα στα κοιμητήρια, έμαθαν ποδήλατο στα μονοπάτια τους και έβλεπαν τους τάφους ως μέρος του τοπίου, όπως άλλες πόλεις βλέπουν ένα πάρκο.

«Οι νεκροί είναι οι πιο ήσυχοι γείτονες», έχει πει χαρακτηριστικά η πρώην δήμαρχος της πόλης Χέλεν Φισικάρο, περιγράφοντας τη σχέση των κατοίκων με τις χιλιάδες ψυχές που βρίσκονται γύρω τους.

Η πόλη μάλιστα οργανώνει εκδηλώσεις μέσα στους χώρους των κοιμητηρίων, όπως προβολές παιδικών ταινιών σε χλοοτάπητες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Οι διάσημοι που βρίσκονται θαμμένοι στην Κόλμα

Στα νεκροταφεία της πόλης βρίσκονται μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της αμερικανικής ιστορίας.

Ανάμεσά τους είναι ο θρύλος του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο, ο ιδρυτής της Levi Strauss & Co. Λίβαϊ Στρος, ο δημοσιογράφος και μεγιστάνας των ΜΜΕ Γουίλιαμ Ράντολφ Χερστ, ο παίκτης των San Francisco Giants Γουίλι ΜακΚόβεϊ, αλλά και η πρώην γερουσιαστής Ντάιαν Φάινσταϊν.

Στην Κόλμα υπάρχουν συνολικά 16 νεκροταφεία για ανθρώπους και ένα ακόμη αποκλειστικά για κατοικίδια.

Σήμερα, η πόλη των 5,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων συνεχίζει να ζει με μια μοναδική ισορροπία: ανάμεσα στους τάφους, τις κατοικίες, τα καταστήματα και τους ανθρώπους που επέλεξαν να κάνουν αυτό το παράξενο μέρος σπίτι τους.

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