Ζωγραφίζει με 10 πινέλα ταυτόχρονα: Η πρωτοποριακή τεχνική του Serge Feeleenger

Ο Serge Feeleenger είναι αυτοδίδακτος καλλιτέχνης από τη Λευκορωσία που ζωγραφίζει με δέκα πινέλα ταυτόχρονα, δημιουργώντας πρωτότυπες τεχνικές και έργα υψηλού επιπέδου.

Ο Serge Feeleenger είναι ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης από τη Λευκορωσία, ο οποίος έχει αποκτήσει φήμη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την εφεύρεση της τεχνικής «δέκα πινέλων», όπου προσαρμόζει ένα πινέλο σε κάθε δάχτυλο και τα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα.

Το να χειρίζεται κανείς ένα μόνο πινέλο σε έναν καμβά για να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπές έργο τέχνης είναι ήδη δύσκολο για τους περισσότερους ανθρώπους, όμως μπορείτε να φανταστείτε τη ζωγραφική με δέκα πινέλα ταυτόχρονα; Ακούγεται χαοτικό, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει τελειοποιήσει αυτή τη μοναδική τεχνική εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Η ιδέα πίσω από την τεχνική

Ο Feeleenger φαίνεται πως εμπνεύστηκε την τεχνική του όταν κουράστηκε να αλλάζει συνεχώς πινέλα κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Αρχικά, βρήκε έναν τρόπο να προσαρμόσει τρία πινέλα στα δάχτυλα του δεξιού του χεριού και, αφού εξοικειώθηκε, πρόσθεσε άλλα δύο στο αριστερό του χέρι. Σύντομα, είχε ένα πινέλο σε κάθε δάχτυλο και των δύο χεριών.

«Αρχικά, προσάρμοσα τρία πινέλα στα δάχτυλα του δεξιού μου χεριού και προσπάθησα να ζωγραφίσω έτσι», δήλωσε ο Serge Feeleenger στο CGTN. «Σκέφτηκα: “αυτό είναι πολύ ωραίο και βολικό”. Τα χρώματα αναμειγνύονται αμέσως. Στη συνέχεια πρόσθεσα πινέλα και στο αριστερό μου χέρι. Στο τέλος είχα δέκα πινέλα. Κατασκεύασα πολύ άνετες θήκες για τα δάχτυλα ώστε να μπορώ να τα αλλάζω».

Η επίδραση στη δημιουργικότητα

Ο Feeleenger υποστηρίζει ότι η τεχνική των «δέκα πινέλων» αναγκάζει τον εγκέφαλό του να λειτουργεί διαφορετικά σε σχέση με τη χρήση ενός μόνο πινέλου, δημιουργώντας νέες νευρικές συνδέσεις και ενεργοποιώντας τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου.

Ο αυτοδίδακτος καλλιτέχνης ξεκίνησε να μαθαίνει παραδοσιακές τεχνικές ελαιογραφίας πριν πειραματιστεί με τη χρήση πολλαπλών πινέλων ταυτόχρονα. Έχει δημιουργήσει έργα σε διάφορα στυλ, από τον εξπρεσιονισμό μέχρι τον υπερρεαλισμό. Με τα χρόνια, έχει παρουσιάσει την ιδιαίτερη τεχνική του σε εκθέσεις στη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, ενώ τα τελευταία χρόνια προωθεί τη δουλειά του και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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