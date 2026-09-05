Οι αρχαίοι Ρωμαίοι έβλεπαν UFO; Οι μυστηριώδεις καταγραφές που επιβιώνουν εδώ και 2.000 χρόνια

Το μυστήριο με τα «UFO» της αρχαίας Ρώμης. Τι κατέγραψαν Πλούταρχος και άλλοι ιστορικοί για «πλοία», φωτεινά αντικείμενα και ασημένια βροχή.

Τα UFO μπορεί να έχουν συνδεθεί στη σύγχρονη κουλτούρα με εξωγήινους και θεωρίες συνωμοσίας, ωστόσο οι αναφορές για μυστηριώδη αντικείμενα στον ουρανό είναι πολύ παλαιότερες.

Αρχαίοι Ρωμαίοι ιστορικοί κατέγραψαν περιστατικά με παράξενα φωτεινά ή μεταλλικά αντικείμενα, «πλοία» που αιωρούνταν στον ουρανό, ακόμη και στρατιές που εμφανίζονταν ανάμεσα στα σύννεφα.

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