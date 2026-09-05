Ένας τεράστιος σεισμός «ξύπνησε» ένα ηφαίστειο που παρέμενε ανενεργό για 500 χρόνια

Η Καμτσάτκα φιλοξενεί περίπου 160 ηφαίστεια, εκ των οποίων τα 29 είναι ενεργά.

Για σχεδόν 500 χρόνια, το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στη χερσόνησο της Καμτσάτκα παρέμενε σιωπηλό. Όλα άλλαξαν στις 30 Ιουλίου 2025, όταν ένας σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών έπληξε την περιοχή. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρο τον κόσμο και έδωσε το έναυσμα για μια σειρά σχεδόν ταυτόχρονων εκρήξεων σε ηφαίστεια της περιοχής, σε ένα φαινόμενο που οι αρχές περιέγραψαν ως πραγματική «παρέλαση εκρήξεων».

Η Καμτσάτκα φιλοξενεί περίπου 160 ηφαίστεια, εκ των οποίων τα 29 είναι ενεργά, επομένως η έντονη γεωλογική δραστηριότητα δεν αποτελεί κάτι ασυνήθιστο. Ωστόσο, η επανενεργοποίηση του Κρασενίνικοφ έπειτα από 475 χρόνια αδράνειας εξέπληξε τους επιστήμονες. Μόλις λίγες ημέρες μετά τον σεισμό, ο κρατήρας εκτόξευσε μια τεράστια στήλη καπνού, αποκαλύπτοντας μια ανησυχητική σύνδεση ανάμεσα στα δύο ακραία φυσικά φαινόμενα.

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