Οικογένεια βρήκε μια ιδιαίτερη λύση στο πρόβλημα στέγασης: Το σπίτι-τέτρις με θέα το ποτάμι

Μια οικογένεια στην Αργεντινή που αντιμετώπισε πρόβλημα στέγασης βρήκε μια πρωτοποριακή λύση, η οποία χρειάστηκε έξι μήνες για να υλοποιηθεί.

Η αγορά κατοικίας στις μέρες μας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στις περισσότερες χώρες. Η έλλειψη κατοικιών σε ορισμένες αγορές οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όπως για παράδειγμα τα προκατασκευασμένα σπίτια. Όμως αυτή δεν είναι η μόνη λύση. Άλλες, λιγότερο συνηθισμένες, περιλαμβάνουν τη χρήση κοντέινερς για τη δημιουργία κατοικιών.

Μια τέτοια λύση επέλεξαν ο Νταρίο και η οικογένειά του στο Σάντα Φε της Αργεντινής. Ένα σπίτι που σπάει κάθε παραδοσιακή λογική, χτισμένο πάνω σε έναν πρώην κήπο, που δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν και αποτελείται από έντεκα κοντέινερ. Η ιδέα γεννήθηκε από την επιθυμία να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι δίπλα στο ποτάμι, ικανό να στεγάσει μια οικογένεια που μεγαλώνει.

«Η πρόκληση ήταν η απόσταση: να χτίσουμε με παραδοσιακό τρόπο, 160 χιλιόμετρα μακριά από τη μόνιμη κατοικία μας, ήταν όπως ξέρει όποιος έχει ασχοληθεί με συνεργεία, ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Αν ήδη το να χτίζεις κοντά είναι δύσκολο, φαντάσου μακριά», ανέφερε ο Νταρίο στο Infobae. Μέχρι που ο μικρότερος αδερφός του πρότεινε τη χρήση κοντέινερ, απαριθμώντας τα πλεονεκτήματα της αρθρωτής κατασκευής.

Η αρχή του ονείρου τους

Και έτσι ξεκίνησαν. Η ευκολία της συναρμολόγησης της δομής στο εργοστάσιο, κοντά στον τόπο κατοικίας τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπορούσαν να παρακολουθούν την πρόοδο με λεπτομέρεια, κάτι που θα ήταν πολύ δυσκολότερο διαφορετικά. «Ήμασταν πολύ σχολαστικοί με τα σχέδια. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο προκαταρκτικό στάδιο για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα στη συνέχεια».

Η ασφάλεια ήταν ένας ακόμη λόγος που τους οδήγησε σε αυτή την επιλογή, όπως αναφέρει ο Νταρίο. Σε μια κατασκευή στην ύπαιθρο, με ανοιχτό χώρο, υπάρχει κίνδυνος κλοπών υλικών, εκτός αν προσληφθεί φύλακας. Αντίθετα, με τα κοντέινερ, το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής έγινε σε «ελεγχόμενο περιβάλλον».

Αφού ολοκληρώθηκε ό,τι μπορούσε να γίνει στο εργοστάσιο, το επόμενο βήμα ήταν η μεταφορά. Κάτι που επίσης δεν αποτέλεσε πρόβλημα: κάθε μονάδα μεταφέρθηκε ολοκληρωμένη, έτοιμη για συναρμολόγηση. «Μόλις έφτασαν στο οικόπεδο, το μόνο που έπρεπε να γίνει ήταν να ενωθούν και να συγκολληθούν. Το σπίτι ήταν σχεδόν έτοιμο».

Πέντε υπνοδωμάτια, πισίνα και γήπεδο πάντελ

Σε μόλις έξι μήνες όλα ήταν έτοιμα για να κατοικηθεί. Η πιο συγκινητική στιγμή, σύμφωνα με τον Νταρίο, ήταν η τελική συναρμολόγηση. Δεκαπέντε ημέρες για να στηθεί όλο το σπίτι. «Ήταν πολύ γρήγορο, ήρθαν και το έστησαν. Τεράστια διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή κατασκευή», πρόσθεσε. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν εννέα κοντέινερ, τα οποία αργότερα επεκτάθηκαν εύκολα στα έντεκα που υπάρχουν σήμερα, χωρίς απρόοπτα. «Δεν υπήρξαν προβλήματα, σπασίματα ή τίποτα. Ήρθαν, κουμπώθηκαν και τέλος. Ήταν σαν τέτρις».

Το σπίτι σχεδιάστηκε με σύστημα κάθετης και οριζόντιας συναρμολόγησης, με στόχο τη μέγιστη λειτουργικότητα. Συνολικά τρία επίπεδα, αξιοποιώντας το ύψος για θέα στο ποτάμι. Επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στο ποτάμι, χρειάστηκε να κατασκευαστεί υπερυψωμένη βάση από σκυρόδεμα. Έτσι προστατεύεται από πιθανές πλημμύρες, καθώς το σπίτι ανυψώθηκε περίπου 60 εκατοστά, ενώ δημιουργήθηκε και χώρος υπηρεσιών με ανοιχτό γκαράζ για τέσσερα οχήματα.

Στο ισόγειο υπάρχει ένα ευρύχωρο σαλόνι, κουζίνα, καθημερινή τραπεζαρία και μια μεγαλύτερη τραπεζαρία για οικογενειακές συγκεντρώσεις. Στον δεύτερο όροφο βρίσκονται πέντε υπνοδωμάτια (σε πέντε κοντέινερ) και τέσσερα μπάνια, όλα με παράθυρα και θέα στο ποτάμι. Εξωτερικά υπάρχει πισίνα και γήπεδο πάντελ.

Και όλα αυτά με περίπου 20% χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια παραδοσιακή κατασκευή, «χωρίς να θυσιάζεται ο σχεδιασμός ή η άνεση». Επιπλέον, η συντήρηση μετά από έξι χρόνια ήταν «μηδενική», καθώς το σπίτι παραμένει σε άψογη κατάσταση. «Χρησιμοποιήσαμε εποξική βαφή υψηλής αντοχής. Το χρώμα είναι το αρχικό και παραμένει τέλειο». Επίσης, χάρη στη χρήση υαλοβάμβακα για μόνωση, το σπίτι διατηρείται δροσερό το καλοκαίρι ακόμη και όταν το χτυπά ο ήλιος όλη μέρα.

