Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα: Τι εξετάζουν οι Αρχές

Απομακρύνεται το σενάριο της οπαδικής βίας, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανή σύνδεση με προηγούμενο περιστατικό στην περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δολοφονία του 15χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα. Οι Αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία που ενδέχεται να συνδέουν την υπόθεση με προηγούμενο περιστατικό τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή, ενώ παράλληλα απομακρύνεται το αρχικό σενάριο περί οπαδικής συμπλοκής.

Το θύμα έχει πλέον ταυτοποιηθεί με βάση τα δαχτυλικά του αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί να φέρει πάνω του οπλισμό. Συγκεκριμένα, ο 15χρονος είχε συλληφθεί δύο φορές: η πλέον πρόσφατη σύλληψη έγινε πριν από μερικές ημέρες καθώς σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε πάνω του μαχαίρι, ενώ πριν από περίπου δύο χρόνια είχε ξανά εμπλοκή σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ, αυτή τη φορά για κατοχή σιδηρογροθιάς.

Στο επίκεντρο παλαιότερος τραυματισμός 16χρονου

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες που αναφέρονται σε περιστατικό που σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν στην Καλλιθέα, κατά το οποίο ένας 16χρονος φέρεται να είχε τραυματιστεί. Το συμβάν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν είχε καταγγελθεί επισήμως ούτε είχε καταγραφεί από τις Αρχές.

Παρότι ο συγκεκριμένος ανήλικος δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που έχουν προσαχθεί για την τρέχουσα υπόθεση, διερευνούν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν ενδεχομένως προηγήθηκαν κινήσεις αντιποίνων που οδήγησαν στη νέα αιματηρή συμπλοκή.

Νέα στοιχεία για την παρουσία του θύματος στο σημείο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, ο 15χρονος φέρεται να βρισκόταν μέσα σε όχημα που έφτασε στο σημείο της συμπλοκής σε δεύτερο χρόνο.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ιδιαίτερα από τους αστυνομικούς, καθώς ενδέχεται να διαφοροποιεί την εικόνα που είχαν σχηματίσει αρχικά για τον ρόλο και την εμπλοκή του θύματος στα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ο δράστης

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, περίπου στις 03:00, στο σπίτι του από αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Την ίδια στιγμή, η μητέρα του βρέθηκε σε κατάσταση σοκ όταν είδε τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, όπου ξέσπασε καβγάς μεταξύ ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 15χρονος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέρρευσε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα μαχαίρι, ωστόσο ο συλληφθείς υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, καθώς, όπως ανέφερε, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων αμέσως μετά το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο ανήλικο και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 15χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 13 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τέσσερις από αυτές αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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