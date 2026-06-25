Ανάκληση 18 τυριών στις ΗΠΑ από τον FDA μετά από θάνατο και νοσηλείες λόγω Listeria: Ο πλήρης κατάλογος προϊόντων

Ο FDA ανακαλεί 18 προϊόντα τυριού στις ΗΠΑ λόγω μόλυνσης από Listeria που συνδέεται με έναν θάνατο και οκτώ νοσηλείες σε πολλές πολιτείες

Η Clover Hill Dairy ανακαλεί πλέον όλα τα επώνυμα προϊόντα τυριού της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από μόλυνση με το βακτήριο Listeria, η οποία έχει συνδεθεί με τον θάνατο ενός ατόμου και τη νοσηλεία οκτώ ακόμη.

Σε δήλωσή του, ο FDA προειδοποίησε ότι το Listeria monocytogenes είναι ένας μικροοργανισμός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες λοιμώξεις σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τι αναφέρει ο FDA για τη μόλυνση

Ο οργανισμός σημείωσε ότι: Ένα άτομο έχει πεθάνει από το ξέσπασμα, oκτώ άτομα έχουν νοσηλευτεί σε διάφορες πολιτείες και ότι τα δείγματα ασθενών συλλέχθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2023 και Μαΐου 2026, υποδεικνύοντας πιθανό πολυετές πρόβλημα

Η λοίμωξη από Listeria μπορεί να προκαλέσει σε υγιή άτομα συμπτώματα όπως:

υψηλό πυρετό

έντονο πονοκέφαλο

δυσκαμψία

ναυτία

κοιλιακό πόνο

διάρροια

Ενώ σε εγκύους μπορεί να προκαλέσει αποβολή ή θνησιγένεια. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός δύο εβδομάδων, αλλά μπορεί να εμφανιστούν από την ίδια ημέρα έως και 10 εβδομάδες μετά την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου.

Πλήρης λίστα ανακληθέντων τυριών

Ο FDA δημοσίευσε τη λίστα με τα προϊόντα που ανακαλούνται:

Μαλακά τυριά

Soft Cuajada σε άλμη (δοχεία 5 και 2 γαλονιών)

Soft Cuajada vacuum sealed (συσκευασίες 5 lb, 2.5 lb, 14 oz)

Cuajada vacuum sealed (κιβώτια 30 lb)

Ricotta / Requesón (διάφορες συσκευασίες)

Soft Ricotta με jalapeños

Soft Cuajada crumbs

Μεσαίες και ήπιες ποικιλίες

Mild Cheese Varieties (Cheddar, White Cheddar, Colby, Monterey Jack, Marble Jack)

Snack pack με ποικιλίες mild τυριών

Fresh Cheddar Curd

Έντονες ποικιλίες

Sharp Cheddar, Monterey Jack και Yummy Cheddar

Sharp snack packs

Αρωματισμένα τυριά

Horseradish cheese

Old Bay Cheddar

Τυριά με πιπεριές

Jalapeño Cheddar, Pepper Jack, Sizzlin Colby με habanero

Snack packs και 3-packs με ποικιλίες jalapeño

Καπνιστά τυριά

Smoked Cheddar (λευκό και κανονικό)

Smoked Pepper Jack με jalapeño

Οδηγίες προς καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται:

Να ελέγξουν τις συσκευασίες για στοιχεία του κατασκευαστή

Να επιστρέψουν τα προϊόντα στο σημείο αγοράς

Να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων

Δήλωση της εταιρείας

Η Clover Hill Dairy ανέφερε ότι: «Το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό ζητούν ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από την ανάκληση και ελπίζουν να διορθώσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό με ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανυπομονούμε να εξυπηρετήσουμε ξανά τους πελάτες μας στο μέλλον.»

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