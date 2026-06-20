Το αρχαιότερο τυρί στον κόσμο: Ανακαλύφθηκε πάνω σε μούμιες στην Κίνα (vid)

Επιστήμονες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το αρχαιότερο τυρί στον κόσμο, το οποίο βρέθηκε πάνω σε μούμιες στην Κίνα, αποκαλύπτοντας μυστικά για την εξέλιξη των βακτηρίων και του κεφίρ.

Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια παράξενη λευκή ουσία διάσπαρτη στα κεφάλια και τους λαιμούς αρχαίων μουμιών στο νεκροταφείο Xiaohe, στη λεκάνη Ταρίμ της βορειοδυτικής Κίνας.

Αυτά τα σώματα της Εποχής του Χαλκού είναι ηλικίας μεταξύ 3.300 και 3.600 ετών και θάφτηκαν σε ένα απίστευτα ξηρό και αλμυρό έδαφος, το οποίο τα μουμιοποίησε με φυσικό τρόπο.

Η ταυτοποίηση του αρχαιότερου τυριού

Από την αρχή, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η λευκή ουσία μπορεί να ήταν κάποιου είδους γαλακτοκομικό προϊόν που είχε υποστεί ζύμωση, αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν το είδος. Δεδομένης της παρουσίας της στους αρχαίους τάφους, οι αρχαιολόγοι συμφώνησαν ότι πιθανότατα αντιπροσώπευε ένα κτέρισμα για να συνοδεύσει τους νεκρούς στο ταξίδι τους μετά τον θάνατο.

Το 2014, Κινέζοι αρχαιολόγοι αναγνώρισαν την ουσία ως ένα είδος μαλακού τυριού, παρόμοιο με το τυρί κεφίρ. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ήρθε σχεδόν 10 χρόνια αργότερα. Το 2024, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι έλυσαν το μυστήριο. Η λευκή ουσία ήταν πράγματι τυρί κεφίρ και μάλιστα εντόπισαν τα βακτήρια που το δημιούργησαν.

Εξάγοντας DNA από τα δείγματα που βρέθηκαν σε τρεις διαφορετικούς τάφους, η ομάδα εντόπισε αρχαίο DNA τόσο από αγελάδες όσο και από κατσίκες. Σε αντίθεση με άλλες παραδόσεις, όπως οι ελληνικές, όπου γινόταν ανάμειξη των ειδών γάλακτος, οι άνθρωποι του Xiaohe χρησιμοποιούσαν διαφορετικά είδη ζωικού γάλακτος σε ξεχωριστές παρτίδες.

Η εξέλιξη των βακτηρίων στο τυρί

Η ανάλυση DNA έδειξε επίσης ότι το τυρί περιείχε βακτηριακά και μυκητιακά είδη όπως το Lactobacillus kefiranofaciens και το Pichia kudriavzevii, είδη μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα στους κόκκους κεφίρ για τη ζύμωση του γάλακτος.

Σήμερα, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες βακτηρίων Lactobacillus, μία που προέρχεται από τη Ρωσία και μία από το Θιβέτ. Η ανάλυση του αρχαίου κεφίρ επέτρεψε στην ομάδα να ανιχνεύσει πώς εξελίχθηκαν αυτά τα βακτήρια. Διαπίστωσαν ότι το αρχαίο βακτήριο σχετίζεται στενότερα με την ομάδα του Θιβέτ, καταρρίπτοντας την πεποίθηση ότι το κεφίρ προήλθε αποκλειστικά από τα βουνά του Καυκάσου στη σημερινή Ρωσία.

Με την πάροδο των αιώνων, ο Lactobacillus έγινε πιο προσαρμοσμένος στους ανθρώπινους ξενιστές μέσω μιας διαδικασίας γενετικής ανταλλαγής. Σε σύγκριση με τον αρχαίο, ο σημερινός βακτήριος είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει ανοσολογική απόκριση στο ανθρώπινο έντερο.

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