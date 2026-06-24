Συναγερμός στο Αττικόν: 90χρονος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

Αναστάτωση επικράτησε στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν 90χρονος άνδρας προσπάθησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρως Κοντού. Άμεση η παρέμβαση της ασφάλειας.

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να προσεγγίσει το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του αντικείμενα που προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφτασε στον χώρο νοσηλείας κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε μαχαίρι, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας του νοσοκομείου.

Οι άνδρες της φύλαξης παρενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας την είσοδό του στο δωμάτιο της γνωστής ηθοποιού και διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ίδια ή για άλλους ασθενείς και εργαζόμενους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του 90χρονου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση τόσο στο προσωπικό όσο και στους παρευρισκόμενους στο νοσοκομείο, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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