Μπορούν το νερό, ο καφές ή σοκολάτα να σας γλιτώσουν από το αλκοτέστ; Η πραγματικότητα διαφέρει

Τι χρειάζεται το σώμα

Κάθε καλοκαίρι, με τις γιορτές, τα πανηγύρια και τις διακοπές να βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, πολλοί οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με το ίδιο επικίνδυνο δίλημμα: να οδηγήσουν αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια περίοδο επανεμφανίζονται και διάφοροι «μύθοι» που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι να μειωθεί το αλκοόλ στον οργανισμό ή να αποφευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα στο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο El Motor, που επικαλείται προειδοποιήσεις της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), οι περισσότεροι από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Η κατανάλωση νερού, ο καφές, οι τσίχλες ή οι καραμέλες δεν μειώνουν την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα. Ο μοναδικός σίγουρος τρόπος για να μην βρεθεί κάποιος θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ είναι να μην οδηγήσει αφού έχει πιει.

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