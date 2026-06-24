«Ίσως να μην συνέλθει ποτέ»: Η ζοφερή πρόβλεψη βιβλίου 28 χρόνων για το μέλλον των ΗΠΑ

Μια ανατριχιαστική πρόβλεψη από βιβλίο του 1997 υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς τη μεγαλύτερη κρίση τους, προειδοποιώντας ότι η χώρα θα μπορούσε «να μην συνέλθει ποτέ».

Το βιβλίο «The Fourth Turning» των Γουίλιαμ Στράους και Νιλ Χάου υποστηρίζει πως η αμερικανική ιστορία ξετυλίγεται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 80 ετών, με κάθε εποχή να τελειώνει σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής, γνωστή ως «κρίση». Σύμφωνα με το βιβλίο, μια τέτοια κρίση βρίσκεται στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Οι συγγραφείς, οι οποίοι επινόησαν επίσης τον όρο «Millennials», προέβλεψαν ότι μια κρίση που θα ξεκινούσε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 θα κορυφωνόταν γύρω στο 2020, πριν φτάσει σε μια τελική διευθέτηση γύρω στο 2026. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε μια παγκόσμια πανδημία, την οικονομική αστάθεια και τον αυξανόμενο πολιτικό διχασμό, η θεωρία φαίνεται αρκετά ακριβής. Ωστόσο, το τι ακολουθεί δεν είναι τόσο καθησυχαστικό.

«Ίσως να μη συνέλθουμε ποτέ από αυτό»

Το δίδυμο προειδοποίησε ότι το αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει θεμελιωδώς την Αμερική και ενδεχομένως να απειλήσει το μέλλον της χώρας. Οι Στράους και Χάου έγραψαν: «Αν ο καταλύτης της κρίσης έρθει εντός χρονοδιαγράμματος, γύρω στο έτος 2005, τότε η κορύφωση θα αναμένεται γύρω στο 2020, η διευθέτηση γύρω στο 2026».

Συμπλήρωσαν επίσης: «Πώς θα είναι η Αμερική καθώς εξέρχεται από την Τέταρτη Στροφή; Η ιστορία δεν προσφέρει εγγυήσεις». Η πρόβλεψή τους αναφέρει ότι οι συνέπειες της τρέχουσας εποχής θα μπορούσαν να είναι σοβαρές, προσθέτοντας: «Θα μπορούσε να σημαίνει μια διαρκή ήττα από την οποία η εθνική μας αθωότητα και ίσως ακόμη και το έθνος μας να μην συνέλθει ποτέ».

Το τέλος ενός κύκλου: Τι λένε οι επικριτές για το βιβλίο

Αν και το «The Fourth Turning» δεν προέβλεψε συγκεκριμένα γεγονότα και τραγωδίες, όπως η 11η Σεπτεμβρίου, η οικονομική κρίση του 2008 ή η πανδημία της Covid-19, οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι προέβλεψε επιτυχώς τη γενικότερη κατεύθυνση των ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του βιβλίου υποστηρίζουν ότι οι προβλέψεις του είναι αρκετά γενικές, ώστε σχεδόν οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός μπορεί να ερμηνευτεί εκ των υστέρων ως συμβατό με τη θεωρία.

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι οι κοινωνίες σε όλη την ιστορία έχουν καταρρεύσει υπό την πίεση πολυάριθμων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων, των ασθενειών, της πολιτικής αστάθειας και της οικονομικής καταστροφής. Προειδοποίησαν δε ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι θα γλυτώνουν πάντα από τον «υποβιβασμό και την ολοκληρωτική καταστροφή».

«Όπως γνωρίζουν πολλοί Αμερικανοί από το δικό τους προγονικό υπόβαθρο, η ιστορία παρέχει πολυάριθμα παραδείγματα κοινωνιών που σβήστηκαν από τον χάρτη, υποτάχθηκαν ή χτυπήθηκαν τόσο άσχημα που επέστρεψαν στη βαρβαρότητα», έγραψαν στο βιβλίο. Σύμφωνα με τους Στράους και Χάου, οι ΗΠΑ πλησιάζουν τώρα στο τέλος ενός κύκλου που ξεκίνησε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

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