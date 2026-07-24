Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας
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Το φαινόμενο θα συνεχιστεί και το 2027
Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη του φαινομένου Ελ Νίνιο, καθώς τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι όχι μόνο παραμένει ενεργό, αλλά ενισχύεται με ταχύτερο ρυθμό, εξελισσόμενο προς ένα πολύ ισχυρό ή ακόμη και "υπερ-Ελ Νίνιο" (Super El Niño).
Σύμφωνα με τη νέα επιστημονική ενημέρωση από ερευνητές του Πανεπιστημίου Columbia, οι μετρήσεις στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας αυξάνονται σταθερά, ένδειξη ότι το φαινόμενο συνεχίζει να ενδυναμώνεται και ενδέχεται να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα μέχρι και τις αρχές του 2027.
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