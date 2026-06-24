Η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο: Αποφέρει κέρδη άνω του 40% (vid)

Η ενοικίαση αποθηκών προσφέρει μηνιαίες αποδόσεις άνω του 40% λόγω της ανόδου των τιμών των ακινήτων, αποτελώντας μια εξαιρετικά κερδοφόρα αλλά «βαρετή» επιχείρηση.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο κανάλι του Adrián G. Martín στο YouTube, ιδρυτή της πλατφόρμας Hotel Treats, αναλύεται σε βάθος η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο. Εκ πρώτης όψεως, η ενοικίαση αποθηκών δεν φαίνεται ελκυστική, αλλά οι αριθμοί δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα.

Με τις τιμές των κατοικιών στα ύψη και τα διαμερίσματα όλο και μικρότερα, η ανάγκη για αποθήκευση έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση σε έναν τομέα που προσφέρει μηνιαίες αποδόσεις άνω του 40%. Όπως εξηγεί ο Alberto Serrano, ιδιοκτήτης της Trasteros Plus, αυτά τα περιθώρια κέρδους είναι αδύνατον να επιτευχθούν στην παραδοσιακή αγορά ακινήτων.

Ο κανόνας των «τριών τρίτων»

Για την είσοδο στον κλάδο χωρίς εμπειρία, ο Serrano συνιστά σύνεση: «Ένα μικρό κέντρο 50 έως 200 θυρών αρκεί για αρχή. Ένας χώρος 300 τ.μ. απαιτεί αρχική επένδυση περίπου 60.000 ευρώ για διαδρόμους, πόρτες και κάμερες ασφαλείας».

Το κλειδί της επιτυχίας είναι ο σωστός υπολογισμός των σταθερών εξόδων. Για κάθε 100 ευρώ εσόδων, το ένα τρίτο το πολύ πρέπει να καλύπτει το ενοίκιο του κτιρίου, το άλλο τρίτο τα λειτουργικά έξοδα (παροχές, προσωπικό) και το τελευταίο είναι το καθαρό κέρδος και οι φόροι. Εάν με πληρότητα 85% το ενοίκιο ξεπερνά το 33% των εσόδων, ο Serrano συνιστά να το απορρίψετε και να συνεχίσετε «ψάχνοντας άλλο».

Δημοπρασίες λόγω απλήρωτων ενοικίων

Παρά την υψηλή κερδοφορία, ο κλάδος αντιμετωπίζει και κακοπληρωτές. Εάν περάσουν περίπου έξι μήνες, η αποθήκη θεωρείται «σε εγκατάλειψη». Τότε, το περιεχόμενο βγαίνει σε δημοπρασία.

Η διαδικασία είναι ταχύτατη. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο για να εισέλθουν, κοιτάζουν από την πόρτα για μόλις δέκα δευτερόλεπτα και ξεκινούν αμέσως οι τυφλές προσφορές. Αν και τα αντικείμενα συνήθως δεν έχουν μεγάλη αξία, κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αδειάσει ο χώρος γρήγορα, ώστε να διατεθεί ξανά στην αγορά.

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