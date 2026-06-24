Το μεγαλύτερο τεκτονικό ρήγμα φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης: Οι ειδικοί φοβούνται για «μεγάλη ρήξη»

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι τα ρήγματα του Αγίου Ανδρέα και του Σαν Χασίντο στην Καλιφόρνια έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο τεκτονικής πίεσης των τελευταίων 1.000 ετών.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Χαβάης στο Μανόα αποκάλυψε πως το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα και το ρήγμα του Σαν Χασίντο, στη νότια Καλιφόρνια, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τεκτονικής πίεσης των τελευταίων 1.000 ετών.

Σύμφωνα με την εργασία, η ανακάλυψη έχει άμεσες επιπτώσεις στις αξιολογήσεις της σεισμικής απειλής σε έναν διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και κρίσιμες υποδομές.

Πέρασμα Καχόν: Ο κίνδυνος της «σεισμικής πύλης»

Τα βασικά σημεία της μελέτης αποκάλυψαν ότι ο πραγματικός κίνδυνος που κρύβει αυτή η επιστημονική ανακάλυψη βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ρηγμάτων του Αγίου Ανδρέα και του Σαν Χασίντο. Και αυτό διότι και τα δύο βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα στρατηγικό σημείο, το οποίο οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως «σεισμική πύλη».

Αυτό το στρατηγικό σημείο βρίσκεται σε μια περιοχή βορειοανατολικά του Λος Άντζελες που ονομάζεται Πέρασμα Καχόν. Έτσι, εάν τα επίπεδα πίεσης είναι διαφορετικά μεταξύ των δύο ρηγμάτων, ένας σεισμός συνήθως σταματά μόλις φτάσει στην πύλη. «Το Πέρασμα Καχόν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως "σεισμική πύλη", άλλοτε εμποδίζοντας τη διέλευση μεγάλων διαρρήξεων μεταξύ των ρηγμάτων και άλλοτε επιτρέποντάς τους να την περάσουν, εμπλέκοντας και τα δύο συστήματα σε ένα ενιαίο συμβάν», εξηγεί η επικεφαλής της έρευνας, Λιλιάν Μπούρκχαρντ.

Υπάρχει κίνδυνος για διπλό σεισμό;

Ωστόσο, η μελέτη διαπιστώνει ότι αυτή τη στιγμή και τα δύο ρήγματα βρίσκονται υπό εξαιρετικά υψηλή και σχεδόν πανομοιότυπη πίεση. «Αυτή τη στιγμή, με τα επίπεδα πίεσης ιστορικά υψηλά σε ολόκληρη την περιοχή και με περισσότερα από 160 χρόνια να έχουν περάσει από την τελευταία μεγάλη διάρρηξη, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση κρίσιμης φόρτισης», επισημαίνει η ερευνήτρια.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Πέρασμα Καχόν θα μπορούσε να διευκολύνει μια ταυτόχρονη κοινή διάρρηξη των ρηγμάτων του Αγίου Ανδρέα και του Σαν Χασίντο. Ένα σενάριο που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο καταστροφικό από ένα συμβάν σε ένα μόνο ρήγμα, επηρεάζοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως το Λος Άντζελες, το Σαν Μπερναρντίνο, το Ρίβερσαϊντ και την κοιλάδα Κοατσέλα.

Όπως δήλωσε πρόσφατα η dr. Λούσι Τζόουνς σε συνέντευξή της στο CBS: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι, για έναν γεωλόγο, το επικείμενο είναι κάτι που θα συμβεί μέσα στον επόμενο αιώνα». Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πότε ακριβώς θα συμβεί ο επόμενος σεισμός, καθώς η μελέτη δίνει απλώς στοιχεία για τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, οδηγώντας στη δημιουργία πιθανών σεναρίων.

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