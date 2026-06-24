Σταμάτησαν οδηγό για έλεγχο και έμειναν άφωνοι: Είχε 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας στο αυτοκίνητο

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: 33χρονος οδηγός συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο όχημά του βρέθηκαν 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν αστυνομικοί στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν σταμάτησαν έναν οδηγό για υπερβολική ταχύτητα και βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς σε έλεγχο.

Το συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75, στην κομητεία Πάσκο, όταν ένα Honda Civic προσπέρασε περιπολικό κινούμενο με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 144 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι στο κάθισμα του συνοδηγού υπήρχαν δεκάδες ανοιχτά κουτιά μπύρας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός τους έφτανε τα 34.

Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο οδηγός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 33χρονος Conor William Parady, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστό αλκοόλ στο αίμα 0,117%, σημαντικά υψηλότερο από το νόμιμο όριο της πολιτείας της Φλόριντα, το οποίο ανέρχεται σε 0,08%.

Μετά τον έλεγχο, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Πάσκο, αντιμετωπίζοντας κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η φωτογραφία που δημοσίευσαν οι αρχές

Το περιστατικό έγινε ευρέως γνωστό όταν η Τροχαία της Φλόριντα δημοσιοποίησε φωτογραφία από το εσωτερικό του οχήματος. Στην εικόνα διακρίνονται δεκάδες κουτιά μπύρας διάσπαρτα στο κάθισμα του συνοδηγού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές υπενθύμισαν ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ πριν βρεθούν πίσω από το τιμόνι.

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