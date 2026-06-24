Επεισοδιακή καταδίωξη στη Βάρκιζα: Απατεώνες που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ τράκαραν τρία αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν

Καταδίωξη στη Βάρκιζα μετά από απάτη με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι δράστες συγκρούστηκαν με τρία οχήματα στην παραλιακή και διέφυγαν πεζή προς την πλαζ.

Σκηνές που θύμιζαν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη Βάρκιζα, όταν καταγράφηκε επεισοδιακή καταδίωξη δύο ατόμων που φέρονται να εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες τηλεφώνησαν σε κατοικία στην οδό Αίθρας, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργείο της υπηρεσίας. Με το πρόσχημα ελέγχου, φέρονται να ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να τοποθετήσει κοσμήματα και νομίσματα σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι.

Ο πολίτης αντιλήφθηκε έγκαιρα την απάτη και ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία.

Καταδίωξη στην παραλιακή και σύγκρουση με οχήματα

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν το ύποπτο όχημα στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Βάρκιζας. Μόλις οι επιβαίνοντες αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, ανέπτυξαν ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα των δραστών ενεπλάκη σε σύγκρουση με τρία εν κινήσει αυτοκίνητα, στο ύψος της περιοχής κοντά στον «Βενέτη».

Εγκατάλειψη οχήματος και διαφυγή πεζή

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημά τους και τράπηκαν σε φυγή πεζή προς την παραλιακή ζώνη και την πλαζ, όπου χάθηκαν μέσα στο πλήθος.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν διάσπαρτα χαρτονομίσματα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν προέρχονται από προηγούμενη απάτη.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζεται αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης με το πρόσχημα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

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