Χτυπούσε τον σάκο 6.000 φορές την ημέρα: Η δεξιά του παλάμη έχει πάχος 8 εκατοστά

Μάστερ των πολεμικών τεχνών εξασκείται σε αρχαία τέχνη κουνγκ-φου εδώ και 20 χρόνια και οι παλάμες του έχουν διπλάσιο πάχος από αυτόν του μέσου ενήλικα άνδρα.

Ο 53χρονος Ζανγκ Λονγκσιάνγκ έχει πάθος με το κουνγκ φου από τότε που ήταν μικρό παιδί, αλλά ήταν το 1998, μετά τη συνάντησή του με έναν μετρ της «Σιδερένιας Παλάμης», που συνειδητοποίησε πως αυτή ήταν η τεχνική στην οποία ήθελε να αφιερώσει τη ζωή του.

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια σκληρής δουλειάς, έγινε και ο ίδιος μετρ της αρχαίας τέχνης και έχει τα χοντρά χέρια για να το αποδείξει.

Τι είναι η «Σιδερένια Παλάμη»;

Η «Σιδερένια Παλάμη» είναι μια διάσημη μέθοδος ενδυνάμωσης του Σαολίν που συνδυάζει το σκληρό τσι γκονγκ με σωματικά χτυπήματα σε διάφορα λειαντικά μέσα, προκειμένου να αυξηθεί δραματικά η οστική πυκνότητα, η δύναμη των τενόντων, η αντοχή στον πόνο και η δύναμη κρούσης. Μια παρενέργεια της παρατεταμένης προπόνησης στη Σιδερένια Παλάμη για αρκετά χρόνια είναι η ορατή πάχυνση των χεριών.

Όταν ο Ζανγκ Λονγκσιάνγκ συνάντησε τον Γιανγκ Σιντσουάν, έναν μετρ του κουνγκ φου γνωστό για την τεχνική, ενθουσιάστηκε από το μέγεθος των χεριών του και ονειρεύτηκε να προκαλεί την ίδια οπτική εντύπωση σε άλλους ανθρώπους. Πέρασε επτά χρόνια μαθαίνοντας την τέχνη και άλλα οκτώ ως επίσημος μαθητής του Γιανγκ. Προπονούταν επιμελώς κάθε μέρα, ακόμη και όταν η διαδικασία γινόταν ανιαρή.

«Η εξάσκηση είναι βαρετή και επώδυνη. Έπρεπε να χτυπάω τον σάκο με την άμμο 6.000 φορές την ημέρα. Δεν υπάρχει μυστικό. Όσο περισσότερο εξασκείσαι, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές έχουν τραυματιστεί τα χέρια μου χτυπώντας έναν σάκο γεμάτο με ατσάλινες μπίλιες, αλλά ποτέ δεν έβαλα τα χέρια μου σε ένα γουόκ με καυτή άμμο, γιατί αυτό είναι ένα παραμύθι που κατασκεύασαν κάποιες ταινίες κουνγκ φου», δήλωσε ο Ζανγκ.

Το παραδοσιακό φαρμακευτικό κρασί που του έφτιαξε παλάμες 8 εκατοστών

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, ο Ζανγκ χτυπούσε συνεχώς με τις παλάμες του σάκους που περιείχαν μικρές ατσάλινες μπίλιες, ενώ ταυτόχρονα άπλωνε στις παλάμες του ένα παραδοσιακό φαρμακευτικό κρασί που του είχε δώσει ο δάσκαλός του. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αυτό το κρασί έπαιξε διπλό ρόλο, από τη μία πλευρά, προστάτευε τις παλάμες του από σοβαρούς τραυματισμούς και, από την άλλη, βοηθούσε στην πάχυνση των παλαμών του.

Η εξάσκηση για τουλάχιστον δύο ή τρεις ώρες την ημέρα για αρκετές δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα να παχύνουν οι παλάμες του Ζανγκ Λονγκσιάνγκ και να δημιουργηθούν χοντροί κάλοι στο πίσω μέρος των χεριών του, στις παλάμες και στις αρθρώσεις των δακτύλων. Σήμερα, η δεξιά του παλάμη έχει πάχος 8 εκατοστά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν αυτό το μέγεθος ακόμα κι αν ενώσουν και τα δύο χέρια τους μαζί.

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