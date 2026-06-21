Το ανθρώπινο λάθος που κρατάει τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές ακτές (vid)

Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας εξήγησε το βασικό λάθος που κρατάει στις ελληνικές θάλασσες τον λαγοκέφαλο και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φύγει.

Η συνεχιζόμενη εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές ακτές εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία σε ψαράδες και λουόμενους.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας πως ο πανικός που έχει δημιουργηθεί είναι σε μεγάλο βαθμό περιττός και δεν συνάδει με την πραγματικότητα.

Ο «βιολογικός εισβολέας» που εγκλιματίστηκε στην Ελλάδα

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας, Δρόσος Κουτσούμπας, εξήγησε ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες ξενικά είδη που μετανάστευσαν στη Μεσόγειο τις τελευταίες δεκαετίες.

Πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά ύδατα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (περίπου το 2002/03). Έκτοτε, έχει εγκλιματιστεί πλήρως στις τοπικές συνθήκες και έχει δημιουργήσει ισχυρούς πληθυσμούς, γι' αυτό και πλέον εντοπίζεται σε περισσότερες περιοχές. Η εξάπλωσή του συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών.

Όπως επεσήμανε ο καθηγητής, η ίδια η φύση έχει τους δικούς της μηχανισμούς ελέγχου. Όταν ένα θαλάσσιο οικοσύστημα παραμένει υγιές, ο πληθυσμός αυτών των ξενικών ψαριών συγκρατείται και μειώνεται με φυσικό τρόπο.

Το λάθος που κρατάει τον λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της τοποθέτησης του καθηγητή αφορά τη συμπεριφορά των ίδιων των ανθρώπων, η οποία αλλάζει τις συνήθειες του ψαριού. Υπό κανονικές συνθήκες, ο λαγοκέφαλος προτιμά τα βαθύτερα νερά και δεν πλησιάζει τις ακτές: «Το πρόβλημα είναι ότι εμείς συμπεριφερόμαστε στα ψάρια αυτά σαν να είναι οικόσιτα», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη θαλάσσια χελώνα.

Στις θαλάσσιες χελώνες παρατηρείται συχνά το τραγικό λάθος να τις ταΐζουν οι άνθρωποι. Όταν ένα άγριο ζώο μαθαίνει να βρίσκει έτοιμη τροφή, σταματά να κυνηγά στη φύση και μετακινείται σε πιο ρηχά νερά, κοντά στις παραλίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον λαγοκέφαλο. Όταν πλησιάζει την ακτή αναζητώντας τροφή και δεν τη βρίσκει, η φυσική του αντίδραση μπορεί να είναι το δάγκωμα.

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