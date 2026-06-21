Αντίο στο κλιματιστικό: Ο λόγος που κάποιοι βάζουν ανεμιστήρα μπροστά στο παράθυρο

Μπορεί να φαίνεται σαν λάθος, αλλά η τοποθέτηση του ανεμιστήρα δίπλα στο παράθυρο είναι το κλειδί για την αποβολή της θερμότητας που συσσωρεύεται μέσα στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια περιόδων με ακραίες θερμοκρασίες, όπως οι έντονοι καύσωνες που αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά, η διατήρηση του σπιτιού όσο το δυνατόν πιο δροσερού αποτελεί προτεραιότητα.

Μπροστά στο αίσθημα της αποπνικτικής ζέστης, η πιο λογική αντίδραση είναι συνήθως να ανάψουμε τον ανεμιστήρα και να τον στρέψουμε απευθείας πάνω μας. Ωστόσο, υπάρχουν εκείνοι που επιλέγουν μια μέθοδο η οποία μπορεί να φαίνεται κάπως αντιφατική με την πρώτη ματιά, να τον τοποθετήσουν μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο και να κοιτάζει προς τα έξω. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η πρακτική κρύβει έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τον αερισμό του σπιτιού.

Ένας απορροφητήρας για τη ζέστη που «εγκλωβίζεται» στο σπίτι

Για να κατανοήσουμε γιατί λειτουργεί αυτό το σύστημα, πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένας ανεμιστήρας δεν ψύχει το περιβάλλον, απλώς μετακινεί τον αέρα. Αν τον ανάψουμε σε ένα δωμάτιο που ζεσταίνεται όλη την ημέρα, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να ανακατέψουμε αυτόν τον ίδιο αποπνικτικό αέρα, χωρίς να πετύχουμε τη μείωση της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου ούτε κατά έναν βαθμό.

Γυρίζοντας ανάποδα τον ανεμιστήρα και προσανατολίζοντάς τον προς τον δρόμο, αλλάζουμε εντελώς τη λειτουργία του. Αντί να ανακατεύει τον εσωτερικό αέρα, μετατρέπεται σε ένα είδος «απορροφητήρα» που διώχνει την εγκλωβισμένη ζέστη προς τα έξω.

Αυτό το φαινόμενο βασίζεται στη φυσική αρχή του Μπερνούλι. Τι σημαίνει αυτό; Βγάζοντας αέρα από το παράθυρο, παράγεται μια πτώση της πίεσης μέσα στο σπίτι. Για να αναπληρωθεί αυτό το κενό, η κατοικία απορροφά αυτόματα νέο αέρα μέσα από τα υπόλοιπα ανοιχτά παράθυρα, δημιουργώντας ένα συνεχές ρεύμα. Πρόκειται για μια τεχνική που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εκείνα τα διαμερίσματα όπου η διαρρύθμιση των δωματίων δεν επιτρέπει τη δημιουργία ρευμάτων με φυσικό τρόπο.

Το «κλειδί» βρίσκεται στην ώρα και στη θέση

Για να πετύχει τον σκοπό της αυτή η στρατηγική, ο αέρας του δρόμου πρέπει να είναι πιο κρύος από τον αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού. Επομένως, η ιδανική στιγμή για να την εφαρμόσετε είναι νωρίς το πρωί ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τις κεντρικές ώρες της ημέρας, όταν ο ήλιος καίει πιο έντονα, το πιο αποτελεσματικό μέτρο παραμένει το παραδοσιακό, να κλείνουμε τα παράθυρα και κατεβάζουμε εντελώς τα παντζούρια.

Επιπλέον, η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από τη θέση του ανεμιστήρα. Το πιο κοινό λάθος είναι να τον κολλάμε απευθείας στο τζάμι. Για να διασφαλιστεί ότι η ροή του αέρα που βγαίνει προς τον δρόμο είναι αρκετά ισχυρή ώστε να παρασύρει τη ζέστη από το δωμάτιο, οι ειδικοί συμβουλεύουν να απομακρύνουμε τον ανεμιστήρα από ένα έως ενάμισι μέτρο από το πλαίσιο του παραθύρου.

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