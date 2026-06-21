Ο στατιστικός τύπος που υπολογίζει την ημερομηνία εξαφάνισης της ανθρωπότητας με 95% πιθανότητα

Η «Θεωρία της Συντέλειας», βασισμένη σε καθαρά στατιστικές πιθανότητες, υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο είδος ενδέχεται να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 17.100 χρόνια.

Η ανθρωπότητα αναρωτιέται από την αρχή των χρόνων για την προέλευσή της, αλλά και για το πεπρωμένο της. Γύρω από το μεγάλο ερώτημα, για το αν πλησιάζει η ημέρα της εξαφάνισης της ανθρωπότητας, έχουν προκύψει πολυάριθμες θεωρίες. Μία από αυτές είναι η «Θεωρία της Συντέλειας», η οποία διατυπώθηκε αρχικά το 1983 από τον φυσικό Μπράντον Κάρτερ.

Έτσι, αν και η αρχή αυτή υποστηρίχθηκε από τον φιλόσοφο Τζον Α. Λέσλι και, έκτοτε, έχει προταθεί ανεξάρτητα από τον αστροφυσικό Τζ. Ρίτσαρντ Γκοτ και από τον φυσικό Χόλγκερ Μπεχ Νίλσεν, η θεωρία διαθέτει επίσης μεγάλους επικριτές. Σας την εξηγούμε σε γενικές γραμμές για να κρίνετε μόνοι σας.

Η μαθηματική πράξη που... βρίσκει την ημερομηνία για το τέλος της ανθρωπότητας

Αν δεχτούμε ότι οι σημερινοί άνθρωποι είμαστε τυχαίοι παρατηρητές στην ιστορία του είδους μας, το πιο πιθανό είναι ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται κοντά στην εξαφάνισή της και ότι δεν θα προλάβουμε να ζήσουμε για δισεκατομμύρια χρόνια.

Έτσι, αυτή η θεωρία βασίζεται στη διάσημη φόρμουλα του Κοπέρνικου, η οποία εφαρμόζεται για την εκτίμηση πιθανοτήτων, και στο Θεώρημα του Μπέιζ, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι είναι πολύ πιο πιθανό να είμαστε «μέσοι» άνθρωποι σε ένα είδος που πρόκειται να διαρκέσει λίγο, παρά να είμαστε οι πρώτοι κάτοικοι μιας γαλαξιακής αυτοκρατορίας πολλών χιλιετιών.

Σύμφωνα με αυτό, υπάρχει 95% πιθανότητα τα 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι που έχουν ήδη ζήσει στη Γη να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% όλων των ανθρώπων που θα υπάρξουν ποτέ.

Με αυτόν τον τρόπο, καθώς το 100% είναι 20 φορές μεγαλύτερο από το 5%, οι μαθηματικοί πολλαπλασιάζουν τα 117 δισεκατομμύρια επί 20 και καταλήγουν σε έναν μέγιστο πληθυσμό περίπου 2,34 τρισεκατομμυρίων ανθρώπων, γεγονός που αποτελεί το ανώτατο στατιστικό όριο για το μέλλον της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας. Αυτό θα σήμαινε ότι υπάρχει 95% πιθανότητα το είδος μας να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 17.100 χρόνια.

Ωστόσο, ας θυμόμαστε ότι αυτή η θεωρία βασίζεται σε καθαρά στατιστικά ζητήματα και παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μέχρι σήμερα. Έτσι, έχει απορριφθεί από πολλούς επιστήμονες επειδή απλοποιεί υπερβολικά την κατάσταση και αγνοεί σκόπιμα μια σειρά από παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά το μέλλον της ανθρωπότητας.

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