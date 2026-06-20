Μετακόμισε σε σπίτι 9 τ.μ. στο Παρίσι και δεν θέλει να φύγει: «Δεν χρειάζομαι κάτι μεγαλύτερο»

Μια νεαρή συγγραφέας μετακόμισε προσωρινά σε ένα διαμέρισμα μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων στο Παρίσι, όμως ανακάλυψε ένα απρόσμενο όφελος που άλλαξε τη ζωή της.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωρινή λύση στέγασης εξελίχθηκε σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Η συγγραφέας και δημιουργός περιεχομένου Νέιντελαϊν Μεχία βρέθηκε στα τέλη του 2025 να αναζητά επειγόντως οικονομική κατοικία στο Παρίσι, χωρίς να φαντάζεται ότι ένα διαμέρισμα μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων θα άλλαζε την αντίληψή της για την καθημερινότητα και την ευτυχία.

Η νεαρή γυναίκα εγκαταστάθηκε σε ένα μικροσκοπικό στούντιο στο 17ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, λίγα λεπτά από την Αψίδα του Θριάμβου. Η πρόθεσή της ήταν να μείνει εκεί μόνο για μερικούς μήνες, μέχρι να βρει κάτι μεγαλύτερο. Οκτώ μήνες αργότερα, όχι μόνο παραμένει στο ίδιο σπίτι, αλλά δηλώνει πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να μετακομίσει.

Ζωή στο κέντρο του Παρισιού με λιγότερα από 600 ευρώ

Το διαμέρισμα ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων chambre de bonne, των μικρών δωματίων που βρίσκονται στους τελευταίους ορόφους παλιών παριζιάνικων κτιρίων και χρησιμοποιούνταν τον 19ο αιώνα από το υπηρετικό προσωπικό.

Σήμερα, αποτελούν μια προσιτή λύση για φοιτητές και νέους εργαζόμενους που θέλουν να ζουν στο κέντρο της πόλης. Με ενοίκιο κάτω από 600 ευρώ, η Μεχία διαθέτει ένα επιπλωμένο δωμάτιο με μονό κρεβάτι και μικρή κουζίνα, το ντους βρίσκεται ακριβώς έξω από το δωμάτιο, ενώ την τουαλέτα τη μοιράζεται με έναν γείτονα.

Το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο

Παρότι πολλοί θα θεωρούσαν ασφυκτικό έναν τόσο περιορισμένο χώρο, η ίδια ανακάλυψε ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του.

Όπως παραδέχεται, ως εσωστρεφής άνθρωπος συνήθιζε να απομονώνεται στο προηγούμενο διαμέρισμά της, το οποίο ήταν σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος. Περνούσε ατελείωτα Σαββατοκύριακα στο σπίτι, αποφεύγοντας τις εξόδους και τις κοινωνικές επαφές.

Σήμερα, η έλλειψη χώρου λειτουργεί ως κίνητρο για να βγει περισσότερο από το σπίτι. Έχει εντάξει στη ζωή της το γυμναστήριο, εργάζεται συχνά σε βιβλιοθήκες και καφέ, ενώ αποδέχεται πολύ περισσότερες προσκλήσεις για εξόδους και συναντήσεις.

«Οι ίδιοι οι τοίχοι με αναγκάζουν να βγω έξω», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Περισσότερη ζωή σε λιγότερα τετραγωνικά

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η νεαρή συγγραφέας θεωρεί ότι η μετακόμιση σε ένα τόσο μικρό σπίτι βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα της ζωής της. Η κοινωνική της ζωή έγινε πιο ενεργή, οι καθημερινές της συνήθειες πιο οργανωμένες και ο χρόνος που αφιερώνει στις δουλειές του σπιτιού μειώθηκε δραστικά.

Άλλωστε, όπως λέει χαριτολογώντας, πλέον χρειάζεται λιγότερο από μία ώρα για να καθαρίσει ολόκληρο το σπίτι της.

Και μπορεί το διαμέρισμα να έχει μόλις 9 τετραγωνικά μέτρα, όμως για την ίδια αποδείχθηκε ότι ο χώρος που χρειάζεται κάποιος για να ζήσει καλά δεν μετριέται πάντα σε τετραγωνικά.

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