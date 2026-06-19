«Εισβολή» λαγοκέφαλων προκαλεί χάος στις ελληνικές θάλασσες: Σε απόγνωση οι ψαράδες

Το επικίνδυνο ψάρι εξαπλώνεται ραγδαία απειλώντας όχι μόνο το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και την επιβίωση των αλιέων.

Η εμφάνιση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι πρόσφατη, όμως τα επικίνδυνα αυτά ψάρια έχουν αρχίζει να να προκαλούν χάος το τελευταίο διάστημα.

Η αυξανόμενη φήμη τους απασχόλησε εκτενές ρεπορτάζ του AFP, όπου φιλοξενεί και μαρτυρίες Ελλήνων ψαράδων, καταγράφοντας τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που προκαλούν οι επικίνδυνοι «εισβολείς», οι οποίοι εξαπλώνονται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.

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