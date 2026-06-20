Έχει επισκεφθεί 140 χώρες και επιστρέφει κάθε χρόνο σε μία: «Δεν σταματά να με γοητεύει»

Ένας ταξιδιώτης που έχει γυρίσει τον κόσμο αποκαλύπτει τη χώρα στην οποία επιστρέφει κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια, αλλά και τα αγαπημένα του μέρη, γεύσεις και εμπειρίες.

Έχει επισκεφθεί περισσότερες από 140 χώρες, όμως υπάρχει ένας προορισμός που εξακολουθεί να τον κερδίζει ξανά και ξανά. Ο Κρις Ντ. Μπράουν, πρώην στρατιωτικός και σήμερα δημοσιογράφος και συγγραφέας, δηλώνει ότι η Ισπανία παραμένει η χώρα που δεν παύει να τον συναρπάζει.

Ο Βρετανός ταξιδιώτης, που έχει ταξιδέψει στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας - αλλά και ως δημοσιογράφος, αποκαλύπτει ότι επισκέπτεται την Ισπανία τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο τα τελευταία 15 χρόνια.

«Εξακολουθώ να γοητεύομαι από το φαγητό, την ιστορία και την ατμόσφαιρα της χώρας», αναφέρει, εξηγώντας γιατί η Ισπανία παραμένει ο αγαπημένος του προορισμός.

Οι γεύσεις που ξεχωρίζει

Ανάμεσα στις αγαπημένες του γαστρονομικές εμπειρίες βρίσκονται τα παραδοσιακά pintxos της Χώρας των Βάσκων. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα τη «gilda», έναν συνδυασμό από πράσινες ελιές, αντζούγιες και πικάντικες πιπεριές.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τις καλύτερες πιπεριές Padrón τις δοκίμασε στην αγορά San Miguel της Μαδρίτης, ενώ η αγαπημένη του μπύρα είναι η Alhambra 1925.

Όσο για το κορυφαίο εστιατόριο που έχει επισκεφθεί, επιλέγει το Alfarería 21 Casa Montalván στη Σεβίλλη, όχι μόνο για τις γεύσεις του αλλά και για τη φιλοξενία του προσωπικού.

Τα τρία μέρη που θεωρεί απαραίτητα

Ο Μπράουν προτείνει ανεπιφύλακτα την Αλάμπρα της Γρανάδας, την οποία θεωρεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Ισπανίας. Ανάμεσα στα αγαπημένα του σημεία είναι και η περίφημη «Αίθουσα των Αμπενσερράχες», όπου η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φαινόμενο ακουστικής.

Για τους λάτρεις της τέχνης, ξεχωρίζει το Μουσείο Reina Sofía στη Μαδρίτη, όπου φιλοξενείται η εμβληματική «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο.

Στη λίστα του βρίσκεται και η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, η οποία απέκτησε πρόσφατα τον ολοκληρωμένο Πύργο του Ιησού, έπειτα από περισσότερα από 140 χρόνια εργασιών.

Το φεστιβάλ που θεωρεί μοναδικό

Αν έπρεπε να προτείνει μία περίοδο για να επισκεφθεί κανείς την Ισπανία, αυτή θα ήταν τα μέσα Μαΐου, όταν πραγματοποιείται η Έκθεση Ιππασίας στο Χερέθ ντε λα Φροντέρα.

Το πάρκο González Hontoria μεταμορφώνεται για οκτώ ημέρες σε έναν πολύχρωμο χώρο γεμάτο άμαξες, άλογα, μουσική και παραδοσιακά ποτά.

«Τη νύχτα τα φώτα κάνουν το σκηνικό να μοιάζει μαγικό», περιγράφει.

Η αγαπημένη του πόλη στην Ευρώπη

Παρά τα αμέτρητα ταξίδια του, ο Κρις Ντ. Μπράουν δεν κρύβει την αδυναμία του στη Σεβίλλη, την οποία χαρακτηρίζει μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης και ίσως ολόκληρου του κόσμου.

Αυτό που τον κερδίζει περισσότερο, πέρα από την αρχιτεκτονική, το φλαμένκο και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Ανδαλουσίας, είναι οι κάτοικοί της.

«Είναι από τους πιο φιλικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Κάθε φορά που κάθομαι σε ένα μπαρ ή εστιατόριο, φεύγω έχοντας κάνει νέους φίλους», λέει χαρακτηριστικά.

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